V Divočině hledají Issová, Vlasák a Loj přežití i smíření


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Kláru Issovou, Juraje Loje a Jana Vlasáka propojilo od 15. října v kinech psychologické rodinné drama Divočina. Film otevírá témata toxických vztahů, skrytého domácího násilí i fenoménu prepperství. Jde o celovečerní debut režisérky Evženie Brabcové.

Scénář, jehož spoluautorkou je vedle režisérky snímku Aneta Sláma Honzková, získal v roce 2020 ocenění od Filmové nadace. Vznikat ale začal ještě předtím, než se podle tvůrkyň pocit globální nejistoty a rozpadu „starého“ světa stal každodenní realitou.

Hlavní hrdinka v podání Kláry Issové uteče se svými dvěma dcerami od svého partnera, jehož hraje Juraj Loj, na odlehlou samotu, kde bydlí její stárnoucí otec v podání Jana Vlasáka. „Jádrem příběhu je komorní rodinné drama, příběh ženy, která hledá útočiště, ale nachází úplný opak,“ naznačila režisérka.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Podivínský stařík žije v přesvědčení, že přemnožená divoká prasata a znečištěná příroda jsou jasnými důkazy kolapsu civilizace a vnučky okamžitě zapojí do příprav na blížící se apokalypsu. „Měli jsme se ženou jednoho kamaráda a ten nám radil, že kdyby byla atomová válka, tak nechoďte do krytu, vylezte si na Petřín, ať to máte rychle za sebou,“ vzpomínal Vlasák v Interview ČT24.

Když se na scéně opět objeví Klářin manžel, napětí v rodině eskaluje v dramatický boj o přežití i hledání mezigeneračního smíření.

Opakují se scénáře z rodiny, říká Issová

„Film ukazuje zhruba čtyři dny života té rodiny, ale z detailů scénáře jsem vyčetla hlubokou historii své postavy. Měla problematický vztah se svým tátou, o maminku záhy přišla a asi absence vřelosti a jemnějších emocí ji nastavilo do submisivnějšího tónu. Pro mě byla ve scénáři důležitá věta, že člověk se musí někdy vrátit, aby mohl jít dál. Pro mě je film i o tom, že opakujeme scénáře z našich původních rodin v dalších vztazích, a musíme se vrátit domů, odpustit rodičům, aby člověk mohl jít dál,“ dodala Issová.

Z filmu Divočina
Zdroj: CinemArt

Podstatná je pro film i vizuální stránka pod dohledem kameramana Davida Hofmanna. „Zásadním klíčem pro nás byly emoce. Snažili jsme se být postavám nablízko, kamera je neustále sleduje. To souviselo se světlem i zapojením fotopasti, což vytváří až hororový rozměr a ukazuje vnitřní strachy hlavní postavy,“ podotýká Brabcová, jejíž původní profesí je střihačka.

Vybrané projekce v regionech doprovodí debaty s tvůrci a také odborníky z Bílého kruhu bezpečí, kteří s diváky rozeberou témata krizových rodinných situací, ztráty jistot a prevence vztahových konfliktů.

Rozhovor s režisérkou (a)nebo herci odvysílaly také pořady Interview ČT24, Sama Doma a Všechnopárty.

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