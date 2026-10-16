Marhoul natočil anglicky film z éry Stalina. Scénář napsal americký konzervativec


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Indie Wire, Guardian, Deadline, The Daily Wire, Forbes, Independent

Odehrává se v moskevské věznici, scénář napsal americký konzervativní komentátor Ben Shapiro a světovou premiéru měl na festivalu ve Varšavě. Režisér Václav Marhoul představil svůj čtvrtý celovečerní snímek Doznání, kterým má šanci opět oslovit i mezinárodní publikum. Příběh ze stalinské éry podle něj vypovídá o univerzálních morálních dilematech.

Poprvé si také k celovečernímu počinu ve své režii nenapsal scénář, nebyl ani producentem. „Jako producent děláte veškerou festivalovou, marketingovou, prodejní strategii, ta práce nikdy nekončí, takže jsem si oddychnul. Ale jak se říká: něco za něco. Tím, že nejste producent, tak nad tím filmem nemáte stoprocentní kontrolu,“ srovnává Marhoul.

Jennifer Jason Leighová a Rob Lowe při natáčení filmu Doznání
Zdroj: Bioscop/Bonfire Legend

Doznání je scenáristickým celovečerním debutem Bena Shapira. Amerického konzervativního komentátora, ale také spoluzakladatele mediální společnosti The Daily Wire, která kromě Shapirových show produkuje i filmy. Část nejnovějších titulů vadí kvůli tématu liberálněji smýšlejícím kritikům.

Protislámský thriller Run Hide Fight: Infidels označují někteří za propagandu krajní pravice. A chystaný akční Pawn Shop je vnímán jako příběh na podporu ICE, tedy amerického Úřadu pro imigraci a cla, konkrétně v případu Renee Goodové zastřelené federálním imigračním agentem. I její smrt přispěla k protestům proti Trumpově protiimigrační politice. Americký prezident svůj přístup obhajuje bezpečností Američanů.

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)

A přestože je The Daily Wire magnetem pro kontroverze, podařilo se mu s Marhoulovým Doznáním přilákat dosud nejhvězdnější obsazení, píše magazín Deadline.

Herecké obsazení s oscarovými nominacemi

O přípravách nového filmu se Marhoul poprvé zmínil před loňskými Vánoci, platilo však informační embargo a nesměl uvést ani název. Mohl oznámit pouze jména dvou herců: Jennifer Jason Leighové, známé z Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks nebo Tarantinova westernu Osm hrozných, a Roba Lowea, jehož filmografie zahrnuje třeba seriály Californication a V plamenech.

Nick Nolte ve filmu Doznání
Zdroj: Bioscop/Bonfire Legend

I další herecké obsazení je americké. Na plátně se ze známějších tváří objeví Nick Nolte, James Franco, Emile Hirsch a také Brad Dourif, jehož kdysi obsadil Miloš Forman do Přeletu nad kukaččím hnízdem. „Byla opravdová čest spolupracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů,“ prohlásil Shapiro k filmu Doznání.

Marhoul poznamenal, že natáčení v angličtině pro něj nepředstavovalo žádný problém. Jeho jméno pro americkou produkci ale nejspíš trochu ano, jak naznačoval překlep v titulcích traileru, kde byl uveden jako „Vacláv“.

The Daily Wire stále více investuje do filmové produkce, kterou se v posledních letech snaží posílit, podotýká časopis Forbes. Shapiro, který čas od času zveřejňuje své názory na seriálové novinky nebo oceněné filmy, měl už dříve scenáristické ambice v hrané tvorbě, tvrdil ale, že se dostal na černou listinu Hollywoodu, když byl za své politické názory „umlčen liberalismem“, uvádí The Independent.

Konzervativní vyhraněnost scenáristy nezůstává bez povšimnutí ani při uvedení Doznání. Do reakcí na oznámení o filmu na sociálních sítích se viditelně promítají politické názory. Marhoul pro iDnes uvedl, že o tom, kdo je Ben Shapiro, se dozvěděl až po souhlasu, že jeho scénář režijně převede na plátno.

Ben Shapiro
Zdroj: Reuters/Cheney Orr

Stalinská doba, nadčasové téma

Děj snímku se odehrává v roce 1938 ve věznici na moskevském náměstí Lubjanka, kde sídlila sovětská tajná služba NKVD. Pro Marhoula jde ale zároveň o nadčasovou a univerzální výpověď.

„Sledujeme příběh člověka, který se dostane do situace, kdy musí vážit mezi záchranou své vlastní sebeúcty a zachování posledního zbytku morální integrity oproti tomu, že mu a jeho blízkým jde skutečně o život,“ upřesnil. Dodal, že zasazení příběhu do stalinského Sovětského svazu je druhotné, protože otázce kompromisů jsou lidé vystaveni každý den, aniž by šlo o vyhraněné situace.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo hluboce zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem,“ míní Shapiro. „Neuvěřitelný příběh o lidském duchu a jeho přežití tváří v tvář těm, kteří by rádi zlomili lidskou důstojnost,“ dodal Lowe, jenž hraje hlavní roli uvězněného bývalého profesora literatury. Za mříže ho dostane obvinění ze spiknutí s disidentským knězem. Výslech vede profesorův bývalý student.

Téma filmu je v podobné stejnojmenné knize Doznání, kterou na přelomu šedesátých a sedmdesátých let sepsal Artur London, přestože snímek a próza spolu nesouvisí, říká Marhoul. Československý komunistický politik London byl v roce 1952 odsouzen ve vykonstruovaném procesu s jeho stranickým kolegou Rudolfem Slánským. Dostal doživotí, nakonec byl ale rehabilitován a s rodinou odešel do Francie. Do smrti zůstal přesvědčeným komunistou, český historik Karel Bartošek později tvrdil, že London byl dlouhá léta aktivním spolupracovníkem režimu a sovětských tajných služeb. Kniha Doznání má rovněž filmovou podobu, adaptace se ujal režisér Costa-Gavras.

James Franco a Kodi Smit-McPhee ve filmu Doznání
Zdroj: Bioscop/Bonfire Legend

Přijetí? Nedokážu odhadnout, říká Marhoul

Doznání vzniklo v ateliérech u Los Angeles a Marhoul opět točil na 35milimetrový negativ, přičemž za kameru se postavil Peter Menzies Jr., který má na kontě film Odstřelovač nebo Králíček Petr. Jeho práce se podle Marhoula dokázala vyrovnat kameře Vladimíra Smutného, s nímž by podle svých slov jistě točil, kdyby Smutný loni nezemřel.

Po 35milimetrový formát sáhl Marhoul i u všech svých dosavadních celovečerních filmů. Tedy Mazaného Filipa parodizujícího detektivky drsné školy, válečného Tobruku a i Nabarveného ptáčete. Touto adaptací krutého románu Jerzyho Kosińského dosáhl Marhoul zatím nejvýraznějšího mezinárodního úspěchu, protože Nabarvené ptáče dostalo po letech tuzemskou kinematografii na festival v Benátkách i do užšího výběru na Oscary.

Nabarvené ptáče podle kritiků: Film, který je dobré vidět, ale lepší už znovu nevidět
Nabarvené ptáče

V amerických kinech se Doznání bude promítat jednorázově 11. listopadu a od toho dne bude zároveň ke zhlédnutí na webu The Daily Wire, informuje společnost. Do českých kin se Marhoulův nový film dostane 28. ledna příští rok. „Absolutně nemám páru, jak bude přijatý. Je to opravdu těžké téma, jsou tam častokrát i docela intelektuální pasáže s odkazy na ruskou literaturu, na Dostojevského, na bratry Karamazovy,“ doplnil Marhoul.

Zároveň prozradil, že jeho další prací by měla být adaptace románu Pět přání pana Murrayho McBridea. K příběhu o přátelství stoletého muže a nevyléčitelně nemocného chlapce koupil práva. Natáčet se bude znovu v americké produkci, tentokrát ovšem podle Marhoulova scénáře.

Pozor na manipulátory ve funkci, varuje režisér Marhoul. A chystá se na film o McCarthym
obrázek

Výběr redakce

Začalo druhé kolo senátních voleb

Minutu po minutěZačalo druhé kolo senátních voleb

07:00Aktualizovánopřed 24 mminutami
O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

před 8 hhodinami
Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Marhoul natočil anglicky film z éry Stalina. Scénář napsal americký konzervativec

Odehrává se v moskevské věznici, scénář napsal americký konzervativní komentátor Ben Shapiro a světovou premiéru měl na festivalu ve Varšavě. Režisér Václav Marhoul představil svůj čtvrtý celovečerní snímek Doznání, kterým má šanci opět oslovit i mezinárodní publikum. Příběh ze stalinské éry podle něj vypovídá o univerzálních morálních dilematech.
před 30 mminutami

V Divočině hledají Issová, Vlasák a Loj přežití i smíření

Kláru Issovou, Juraje Loje a Jana Vlasáka propojilo od 15. října v kinech psychologické rodinné drama Divočina. Film otevírá témata toxických vztahů, skrytého domácího násilí i fenoménu prepperství. Jde o celovečerní debut režisérky Evženie Brabcové.
před 6 hhodinami

VideoAmore mio, Brno! Na Provázku vaří s diváky

Uvařit domácí gnocchi nebo upéct neapolskou pizzu mohli diváci společně s herci v novém představení Divadla Husa na provázku v Brně. Inscenaci Amore mio, Brno! definují jako „večer mezi cooking class, divadlem a dovolenou v Itálii“. Menu se pokaždé obměňuje. Autorem konceptu je herec s italskými kořeny Goran Maiello.
před 21 hhodinami

Velký knižní čtvrtek nabízí rozhovor s Hilským či pohádku Doležalové

Na pulty knihkupectví míří po půl roce opět patnáct novinek, které se čtenářům rozhodl představit Velký knižní čtvrtek. Jsou mezi nimi romány od českých autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory o současném světě i příběhy pro děti a mládež.
před 23 hhodinami

Máma zasáhla i lidi na druhé straně zeměkoule, těší Maximovou oceněnou v Soulu

Herečka Elizaveta Maximová obdržela cenu pro nejlepší herečku na jihokorejské přehlídce Seoul International Drama Awards. A to za hlavní roli ve snímku Máma, natočeného v koprodukci České televize. „Mám radost, že si mé a naší práce všimli i v zahraničí. Že náš komorní příběh o matce s intelektuálním postižením a její dceři zasáhl i lidi na druhé straně zeměkoule,“ podotkla herečka v rozhovoru pro Události, komentáře, které moderoval Lukáš Dolanský.
včera v 12:30

Zemřel fejetonista Rudolf Křesťan

Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíc ho proslavily fejetony, jichž napsal přes tři tisíce. Krátké humorné texty založené na nadsázce, recesi a slovních hříčkách psal pro časopisy, vydával je i knižně, znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci.
včeraAktualizovánovčera v 12:28

VideoFilmové premiéry: Fjord, Velrybí pád či Street Fighter

S hlavní cenou z festivalu v Cannes míří do českých kin morální drama Fjord o norsko-rumunské rodině, která je vystavená obvinění z domácího násilí a sledovanému soudnímu procesu. Toxický vztah řeší i česko-slovenská Divočina s Klárou Issovou a Jurajem Lojem v rolích manželů. Ve slovenském snímku Láska postrádá hlavní hrdinka, lékařka, tento blízký cit od své matky i dcery, ale pak je svědkem milujícího vztahu svého nevyléčitelného pacienta. Velrybí pád nabízí bizarní, ale seriózně a vědecky přesně pojatou zápletku, kdy muže hledajícího ostatky svého otce spolkne vorvaň. Akční Street Fighter vychází ze stejnojmenné populární série videoher. A thriller Minotaur sleduje ruského podnikatele, který se po začátku invaze na Ukrajinu dostává pod tlak v byznysu i manželství.
včera v 10:57

Klempíř odmítl kritiku změn u dotací ze strany profesních asociací

Několik profesních organizací v kultuře kritizovalo změny podmínek dotačních řízení ministerstva kultury. Poukázaly na několik nových ustanovení, která v nich vyvolávají obavy o svobodu tvorby. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) odmítl, že cílem úprav je cenzura či omezování svobody umělecké tvorby. Asociacím vadí i očekávané personální změny v dotačních komisích ministerstva kultury, plyne z jejich vyjádření. Klempíře za údajné zavádění cenzury kritizovali také Piráti.
14. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

před 22 hhodinami
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026