Marhoul natočil anglicky film z éry Stalina. Scénář napsal americký konzervativec

Odehrává se v moskevské věznici, scénář napsal americký konzervativní komentátor Ben Shapiro a světovou premiéru měl na festivalu ve Varšavě. Režisér Václav Marhoul představil svůj čtvrtý celovečerní snímek Doznání, kterým má šanci opět oslovit i mezinárodní publikum. Příběh ze stalinské éry podle něj vypovídá o univerzálních morálních dilematech.
Poprvé si také k celovečernímu počinu ve své režii nenapsal scénář, nebyl ani producentem. „Jako producent děláte veškerou festivalovou, marketingovou, prodejní strategii, ta práce nikdy nekončí, takže jsem si oddychnul. Ale jak se říká: něco za něco. Tím, že nejste producent, tak nad tím filmem nemáte stoprocentní kontrolu,“ srovnává Marhoul.
Doznání je scenáristickým celovečerním debutem Bena Shapira. Amerického konzervativního komentátora, ale také spoluzakladatele mediální společnosti The Daily Wire, která kromě Shapirových show produkuje i filmy. Část nejnovějších titulů vadí kvůli tématu liberálněji smýšlejícím kritikům.
Protislámský thriller Run Hide Fight: Infidels označují někteří za propagandu krajní pravice. A chystaný akční Pawn Shop je vnímán jako příběh na podporu ICE, tedy amerického Úřadu pro imigraci a cla, konkrétně v případu Renee Goodové zastřelené federálním imigračním agentem. I její smrt přispěla k protestům proti Trumpově protiimigrační politice. Americký prezident svůj přístup obhajuje bezpečností Američanů.
A přestože je The Daily Wire magnetem pro kontroverze, podařilo se mu s Marhoulovým Doznáním přilákat dosud nejhvězdnější obsazení, píše magazín Deadline.
Herecké obsazení s oscarovými nominacemi
O přípravách nového filmu se Marhoul poprvé zmínil před loňskými Vánoci, platilo však informační embargo a nesměl uvést ani název. Mohl oznámit pouze jména dvou herců: Jennifer Jason Leighové, známé z Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks nebo Tarantinova westernu Osm hrozných, a Roba Lowea, jehož filmografie zahrnuje třeba seriály Californication a V plamenech.
I další herecké obsazení je americké. Na plátně se ze známějších tváří objeví Nick Nolte, James Franco, Emile Hirsch a také Brad Dourif, jehož kdysi obsadil Miloš Forman do Přeletu nad kukaččím hnízdem. „Byla opravdová čest spolupracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů,“ prohlásil Shapiro k filmu Doznání.
Marhoul poznamenal, že natáčení v angličtině pro něj nepředstavovalo žádný problém. Jeho jméno pro americkou produkci ale nejspíš trochu ano, jak naznačoval překlep v titulcích traileru, kde byl uveden jako „Vacláv“.
The Daily Wire stále více investuje do filmové produkce, kterou se v posledních letech snaží posílit, podotýká časopis Forbes. Shapiro, který čas od času zveřejňuje své názory na seriálové novinky nebo oceněné filmy, měl už dříve scenáristické ambice v hrané tvorbě, tvrdil ale, že se dostal na černou listinu Hollywoodu, když byl za své politické názory „umlčen liberalismem“, uvádí The Independent.
Konzervativní vyhraněnost scenáristy nezůstává bez povšimnutí ani při uvedení Doznání. Do reakcí na oznámení o filmu na sociálních sítích se viditelně promítají politické názory. Marhoul pro iDnes uvedl, že o tom, kdo je Ben Shapiro, se dozvěděl až po souhlasu, že jeho scénář režijně převede na plátno.
Stalinská doba, nadčasové téma
Děj snímku se odehrává v roce 1938 ve věznici na moskevském náměstí Lubjanka, kde sídlila sovětská tajná služba NKVD. Pro Marhoula jde ale zároveň o nadčasovou a univerzální výpověď.
„Sledujeme příběh člověka, který se dostane do situace, kdy musí vážit mezi záchranou své vlastní sebeúcty a zachování posledního zbytku morální integrity oproti tomu, že mu a jeho blízkým jde skutečně o život,“ upřesnil. Dodal, že zasazení příběhu do stalinského Sovětského svazu je druhotné, protože otázce kompromisů jsou lidé vystaveni každý den, aniž by šlo o vyhraněné situace.
„Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo hluboce zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem,“ míní Shapiro. „Neuvěřitelný příběh o lidském duchu a jeho přežití tváří v tvář těm, kteří by rádi zlomili lidskou důstojnost,“ dodal Lowe, jenž hraje hlavní roli uvězněného bývalého profesora literatury. Za mříže ho dostane obvinění ze spiknutí s disidentským knězem. Výslech vede profesorův bývalý student.
Téma filmu je v podobné stejnojmenné knize Doznání, kterou na přelomu šedesátých a sedmdesátých let sepsal Artur London, přestože snímek a próza spolu nesouvisí, říká Marhoul. Československý komunistický politik London byl v roce 1952 odsouzen ve vykonstruovaném procesu s jeho stranickým kolegou Rudolfem Slánským. Dostal doživotí, nakonec byl ale rehabilitován a s rodinou odešel do Francie. Do smrti zůstal přesvědčeným komunistou, český historik Karel Bartošek později tvrdil, že London byl dlouhá léta aktivním spolupracovníkem režimu a sovětských tajných služeb. Kniha Doznání má rovněž filmovou podobu, adaptace se ujal režisér Costa-Gavras.
Přijetí? Nedokážu odhadnout, říká Marhoul
Doznání vzniklo v ateliérech u Los Angeles a Marhoul opět točil na 35milimetrový negativ, přičemž za kameru se postavil Peter Menzies Jr., který má na kontě film Odstřelovač nebo Králíček Petr. Jeho práce se podle Marhoula dokázala vyrovnat kameře Vladimíra Smutného, s nímž by podle svých slov jistě točil, kdyby Smutný loni nezemřel.
Po 35milimetrový formát sáhl Marhoul i u všech svých dosavadních celovečerních filmů. Tedy Mazaného Filipa parodizujícího detektivky drsné školy, válečného Tobruku a i Nabarveného ptáčete. Touto adaptací krutého románu Jerzyho Kosińského dosáhl Marhoul zatím nejvýraznějšího mezinárodního úspěchu, protože Nabarvené ptáče dostalo po letech tuzemskou kinematografii na festival v Benátkách i do užšího výběru na Oscary.
V amerických kinech se Doznání bude promítat jednorázově 11. listopadu a od toho dne bude zároveň ke zhlédnutí na webu The Daily Wire, informuje společnost. Do českých kin se Marhoulův nový film dostane 28. ledna příští rok. „Absolutně nemám páru, jak bude přijatý. Je to opravdu těžké téma, jsou tam častokrát i docela intelektuální pasáže s odkazy na ruskou literaturu, na Dostojevského, na bratry Karamazovy,“ doplnil Marhoul.
Zároveň prozradil, že jeho další prací by měla být adaptace románu Pět přání pana Murrayho McBridea. K příběhu o přátelství stoletého muže a nevyléčitelně nemocného chlapce koupil práva. Natáčet se bude znovu v americké produkci, tentokrát ovšem podle Marhoulova scénáře.