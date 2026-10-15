Velký knižní čtvrtek nabízí rozhovor s Hilským či pohádku Doležalové


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Velký knižní čtvrtek

Na pulty knihkupectví míří po půl roce opět patnáct novinek, které se čtenářům rozhodl představit Velký knižní čtvrtek. Jsou mezi nimi romány od českých autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory o současném světě i příběhy pro děti a mládež.

„Každý rok vyjde opravdu strašně moc titulů, přičemž velká část z nich je zaměnitelná. A najít mezi nimi nějakou dobrou knihu je složité. O to se vlastně i snažíme při Velkém knižním čtvrtku, vybrat to nejlepší a dát o tom vědět čtenářům, aby věděli, že tato kniha stojí za přečtení,“ uvedl obchodní ředitel knihkupectví Kosmas Ctirad Fuchs.

Tuzemské prozaiky zastupuje Josef Formánek a jeho dobrodružný román z Afriky Lovec lvů. Prózou přispěl také ústavní právník a pedagog Milan Janoušek, jehož román Jednou budem dobrý pojednává o nikdy nekončící posedlosti a odehrává se ve vrcholovém sportu osmdesátých let. Koučka a terapeutka Barbora Englischová napsala svou první příběhovou prózu. Její Algoritmus džungle je o tom pravém životě po ztrátě telefonu a digitální existence.

Petr Onufer
Zdroj: Velký knižní čtvrtek/ČTK/Jan Hromádko

Z knižních rozhovorů se ke čtenářům poprvé dostane rozhovor Vykloubený čas s anglistou a znalcem děl Williama Shakespeara Martinem Hilským. „Kniha přináší necelých tři sta stránek rozhovoru, který jsme vedli několik let u Hilských doma. Povídali jsme si o všem možném, především o anglofonních literaturách a jeho celoživotním působení v roli pedagoga, literárního esejisty, překladatele, ale i o věcech, které literaturu přesahují,“ doplnil autor knihy, překladatel a redaktor Petr Onufer.

Lustig, Radecký i Teige

Knihkupectví nabízí i rozhovor s literárním historikem a kazatelem Martinem C. Putnou či svědectví o posledních letech Arnošta Lustiga od jeho blízké přítelkyně a spolupracovnice Markéty Mališové. Pokračování Na rozhraní II od egyptologa a archeologa Miroslava Bárty, historika Martina Kováře a týmu mnoha odborníků předestírá zamyšlení nad současným světem i jeho interpretaci.

Životopisná koláž Teige a harlekýn nevypráví jen příběh významného českého kritika, teoretika a výtvarníka, ale i historii celé české meziválečné avantgardy. „Je to román faktu. Čerpal jsem z rozsáhlého Teigeho díla, ale i ze vzpomínek, také jsem přihlížel k dílům výtvarníků,“ upřesnil autor Jiří Kamen.

V knize Když Afrikakorps vládl v Americe se novinář a publicista Milan Vodička zamýšlí nad tím, že lsti, geniální pasti, bizarní nápady a náhody hrály v druhé světové válce mnohem větší roli.

Australský komiks nebo české fantasy

Z překladů se mezi novinkami najde román Pro Polinu německého spisovatele a novináře Takise Würgera a české vydání vizuálně propracovaného komiksového románu Domovina australského spisovatele, výtvarníka a filmaře Shauna Tana. A anglický historik Alan Sked sepsal biografii rakouského maršála Radeckého, nahlíží jednak na jeho úspěchy vojevůdce a jednak jeho vztahy s politiky a diplomaty devatenáctého století.

Marie Doležalová
Zdroj: Velký knižní čtvrtek/ČTK/Jan Hromádko

Pro děti a mládež přináší Velký knižní čtvrtek příběh Jáchym ze zámku a víla Vilomína herečky a spisovatelky Marie Doležalové, knihu Auťáky s dětskými básničkami Davida Laudy a ilustracemi Jakuba Cenkla nebo fantasy příběh Jakub a malá čarodějka sci-fi autora Václava Dvořáka.

Velký knižní čtvrtek je pravidelná knižní akce, při níž několik nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízí kolekci knih napříč žánry.

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