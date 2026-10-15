Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíc ho proslavily jeho fejetony pro Mladý svět. Spolupracoval i s Českým rozhlasem.

Pražský rodák absolvoval na Univerzitě Karlově fakultu žurnalistiky (1966), do roku 1993 působil jako redaktor v časopise Mladý svět a pak dalších deset let v Týdeníku Televize, spolupracoval i s Českým rozhlasem a Literárními novinami, podílel se na tvorbě televizního pořadu Nedělní ráno.

Knižně Křesťan debutoval v roce 1969 sbírkou básní a próz Kos a kosínus. Mezi jeho díla z poslední doby patří například Co jsem si nadrobil aneb Sypání ptáčkům (2010), Co mají Skotové pod sukní (2012), Jako husa do flašky (2016) a Tajemné kotě (2018).

Přestože hlavní Křesťanovou zálibou bylo psaní, rád také cestoval - pracovně i soukromě navštívil přes padesát zemí čtyř kontinentů.

Jako ilustrátorka se na Křesťanových knihách podílí i jeho manželka Magdalena, která je akademická malířka.

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