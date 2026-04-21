Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.

Taneční klání čeká opět dvacet účastníků, tedy deset známých osobností a jejich profesionálních tanečních partnerů. Celebrity ČT postupně představovala v uplynulých týdnech, nyní oznámila, s kým budou trénovat a tančit.

Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem, herečka Sara Sandeva s Danielem Makovcem, kaskadérka Hana Dvorská s Michalem Kurtišem nebo tenista Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou.

Nahrávám video
Režisér Vít Bělohradský o StarDance
Zdroj: ČT24

Diváci uvidí i herce a hudebníka Vojtěcha Dyka, který bude tančit s Catharinou Málek nebo herce Tomáše Matonohu s Lenkou Norou Návorkovou. Dále se na obrazovkách objeví taneční páry, které tvoří herec Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, zpěvák Tomáš Polák s Adrianou Maškovou a herečky Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.

„Intenzivní tréninky začínají většinou v období prázdnin,“ podotkl režisér pořadu Vít Bělohradský. Zkušebny za parket v přímém přenosu vymění soutěžící poprvé 10. října.

Vrací se Chlopčík

Porota zůstává z větší části podobná jako v minulých řadách, vrátí se Zdeněk Chlopčík, pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer, nově bude výkony na parketu posuzovat choreografka Jana Burkiewiczová. Moderování se tradičně ujmou Marek Eben a Tereza Kostková.

Pořad se letos vrací po dvouleté pauze, loni ho nahradil projekt StarDance Tour. V něm bývalí účastníci vystupovali v několika českých městech a výtěžek putoval na charitu.

Herec Jiří Dvořák a tanečnice Lenka Nora Návorková

Patří StarDance na veřejnoprávní televizi?

Ministr kultury Klempíř minulý týden serveru Deník.cz řekl, že StarDance do veřejnoprávní televize úplně nepatří. Podle vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který ministr minulý týden představil, se mají ČT a Český rozhlas (ČRo) zaměřovat především na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturně-společenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba. Věnovat by se tak ČT podle Klempíře měla původní dramatické tvorbě.

„To, co říká pan ministr, pravda není. StarDance určitě do veřejnoprávního média patří. Je to nejlepší a nejkultivovanější zábava, která v českém éteru je, a zákon nám říká, že máme naše diváky bavit,“ uvedl v úterý Chudárek.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit poprvé objevilo v roce 2004 na obrazovce veřejnoprávní britské stanice BBC. O dva roky později formát převzala ČT. StarDance patří k jejím nejsledovanějším pořadům, loňské finále přilákalo přes 1,8 milionu diváků.

„Stavíme ten projekt od začátku tak, aby veřejnoprávně fungoval. Slouží k popularizaci tance, který do doby, než StarDance na obrazovce ČT začala, byl minoritním sportem a nikdo se o něj moc nezajímal. Zároveň má StarDance i velký charitativní přesah, protože do epizod dáváme charitativní témata,“ doplnil Bělohradský.

O případnou volnou licenci pořadu StarDance by měla zájem Nova, řekl tento týden serveru Mediář šéf komunikace této televize Michal Prokeš.

Budova Českého rozhlasu v Praze

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Kultura

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.
Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.
před 2 hhodinami

„Jsem herec, není to, kudla, málo?“ Vetchý má cenu za občanské postoje

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
08:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.
před 3 hhodinami

Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně

Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.
před 8 hhodinami

Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy

„Chtěla jsem tam dostat temnotu dnešní doby, ale způsobem, že se čtenáři potěší, budou mít naději, a současně se v rámci hry mohou propadnout do skutečnosti, která není příliš zářivá,“ představuje Knihu roku 2025 její autorka Dora Kaprálová. S prózou Mariborská hypnóza zvítězila v cenách Magnesia Litera.
před 23 hhodinami

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
včera v 16:12

Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.
včera v 12:43
Načítání...