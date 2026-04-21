Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.
Taneční klání čeká opět dvacet účastníků, tedy deset známých osobností a jejich profesionálních tanečních partnerů. Celebrity ČT postupně představovala v uplynulých týdnech, nyní oznámila, s kým budou trénovat a tančit.
Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem, herečka Sara Sandeva s Danielem Makovcem, kaskadérka Hana Dvorská s Michalem Kurtišem nebo tenista Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou.
Diváci uvidí i herce a hudebníka Vojtěcha Dyka, který bude tančit s Catharinou Málek nebo herce Tomáše Matonohu s Lenkou Norou Návorkovou. Dále se na obrazovkách objeví taneční páry, které tvoří herec Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, zpěvák Tomáš Polák s Adrianou Maškovou a herečky Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.
„Intenzivní tréninky začínají většinou v období prázdnin,“ podotkl režisér pořadu Vít Bělohradský. Zkušebny za parket v přímém přenosu vymění soutěžící poprvé 10. října.
Vrací se Chlopčík
Porota zůstává z větší části podobná jako v minulých řadách, vrátí se Zdeněk Chlopčík, pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer, nově bude výkony na parketu posuzovat choreografka Jana Burkiewiczová. Moderování se tradičně ujmou Marek Eben a Tereza Kostková.
Pořad se letos vrací po dvouleté pauze, loni ho nahradil projekt StarDance Tour. V něm bývalí účastníci vystupovali v několika českých městech a výtěžek putoval na charitu.
Patří StarDance na veřejnoprávní televizi?
Ministr kultury Klempíř minulý týden serveru Deník.cz řekl, že StarDance do veřejnoprávní televize úplně nepatří. Podle vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který ministr minulý týden představil, se mají ČT a Český rozhlas (ČRo) zaměřovat především na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturně-společenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba. Věnovat by se tak ČT podle Klempíře měla původní dramatické tvorbě.
„To, co říká pan ministr, pravda není. StarDance určitě do veřejnoprávního média patří. Je to nejlepší a nejkultivovanější zábava, která v českém éteru je, a zákon nám říká, že máme naše diváky bavit,“ uvedl v úterý Chudárek.
Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit poprvé objevilo v roce 2004 na obrazovce veřejnoprávní britské stanice BBC. O dva roky později formát převzala ČT. StarDance patří k jejím nejsledovanějším pořadům, loňské finále přilákalo přes 1,8 milionu diváků.
„Stavíme ten projekt od začátku tak, aby veřejnoprávně fungoval. Slouží k popularizaci tance, který do doby, než StarDance na obrazovce ČT začala, byl minoritním sportem a nikdo se o něj moc nezajímal. Zároveň má StarDance i velký charitativní přesah, protože do epizod dáváme charitativní témata,“ doplnil Bělohradský.
O případnou volnou licenci pořadu StarDance by měla zájem Nova, řekl tento týden serveru Mediář šéf komunikace této televize Michal Prokeš.
