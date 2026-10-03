Na pražském Smíchově začala výluka tramvají kvůli výměně mostu


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Na pražském Smíchově začala v sobotu výluka tramvají mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží, potrvá do 18. října. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy i dočasné linky tramvají.

Výluka se týká linek 5, 12, 15, 20, 21 a noční 94, které jedou ve zkrácených či upravených trasách. Spojení směrem na Barrandov je nyní možné i přes Dvorecký most, přes který jsou odkloněny linky číslo 5 a 94. Tramvaje 12 a 15 končí na zastávce Na Knížecí a linka 20 zahýbá na Andělu na Radlickou.

Dopravní podnik také v době výluky zavádí linky 32 mezi Slivencem a Smíchovským nádražím a 40 mezi Smíchovským nádražím a Modřany. Přes den budou jezdit náhradní autobusy X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží a v noci X90 mezi Palackého a Karlovým náměstím, Andělem a Zlíchovem. Podrobnosti k dopravním omezením jsou na webu.

Výluka je nutná kvůli poslední etapě rekonstrukce smíchovského železničního mostu. Jeho jižní část získá novou ocelovou konstrukci poté, co Správa železnic nechala v lednu odstranit tu původní. To samé se už loni uskutečnilo se severní částí mostu. Výměna je součástí rozsáhlé rekonstrukce smíchovského nádraží, která zahrnuje také stavbu podchodů, lávky přes kolejiště a nástupiště.

Cestující v Praze čeká v říjnu i jiná delší výluka tramvají, a to mezi zastávkami Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Potrvá týden od neděle 11. října, důvodem je modernizace tramvajové trati.

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