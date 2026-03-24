Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím

Komplikace v ražbě tunelu Homole na budované dálnici D35 u Vysokého Mýta na Orlickoústecku odloží jeho dostavbu. Zprovozněn bude až v roce 2027. Tunel se bude podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla objíždět, dálnice před a za ním se otevře letos v srpnu. Podle dosavadních plánů se po celém úseku D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem mělo jezdit od letošního prosince.
Stavební práce v tunelu, který má být dlouhý asi 800 metrů, podle Mátla prodlužují ztížené geologické podmínky. Problém způsobily horniny v hloubené části u východního portálu – ty jsou mnohem pevnější, než stavbaři při stavbě podle průzkumu předpokládali. Proto práce postupují pomaleji.
Silničáři se proto rozhodli, že před a za tunelem vytvoří z dálnice D35 provizorní sjezdy a nájezdy, aby mohli řidiči pokračovat po nové dálnici D35 i kolem Vysokého Mýta. „Aby se i ten zbytek vozidel, která dnes mají tendenci vracet se zpátky nebo projíždět Vysokým Mýtem, skutečně vrátil na dálnici a využívala se nejen v úseku Ostrov – Vysoké Mýto, ale i dále i na obchvatu Vysokého Mýta,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Stavbu sedmikilometrového úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto zahájilo ŘSD v květnu 2024. Navazuje na úsek Časy–Ostrov, po kterém se jezdí od prosince 2022. Navazující část D35, která slouží jako obchvat Vysokého Mýta, mají řidiči možnost využívat od poloviny loňského prosince. Součástí trasy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je šest mostů, tunel Homole se měl podle dřívějších informací částečně hloubit a částečně razit.
Další úseky D35
Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Od Hradce Králové směrem na východ je hotový zatím úsek od dálnice D11 k Ostrovu, obchvat Vysokého Mýta a na Svitavsku dálnice mezi Janovem a Opatovcem. Další úseky jsou ve výstavbě.
Na Moravě je dostavěný celý úsek od Mohelnice na Šumpersku k napojení D35 na D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Ve výstavbě je i západní část D35 od Hradce Králové směrem k Turnovu, tam už se jezdí mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Královéhradecku.