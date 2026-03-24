Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Průtahy při stavbě tunelu Homole na D35
Zdroj: ČT24

Komplikace v ražbě tunelu Homole na budované dálnici D35 u Vysokého Mýta na Orlickoústecku odloží jeho dostavbu. Zprovozněn bude až v roce 2027. Tunel se bude podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla objíždět, dálnice před a za ním se otevře letos v srpnu. Podle dosavadních plánů se po celém úseku D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem mělo jezdit od letošního prosince.

Stavební práce v tunelu, který má být dlouhý asi 800 metrů, podle Mátla prodlužují ztížené geologické podmínky. Problém způsobily horniny v hloubené části u východního portálu – ty jsou mnohem pevnější, než stavbaři při stavbě podle průzkumu předpokládali. Proto práce postupují pomaleji.

Silničáři se proto rozhodli, že před a za tunelem vytvoří z dálnice D35 provizorní sjezdy a nájezdy, aby mohli řidiči pokračovat po nové dálnici D35 i kolem Vysokého Mýta. „Aby se i ten zbytek vozidel, která dnes mají tendenci vracet se zpátky nebo projíždět Vysokým Mýtem, skutečně vrátil na dálnici a využívala se nejen v úseku Ostrov – Vysoké Mýto, ale i dále i na obchvatu Vysokého Mýta,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavbu sedmikilometrového úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto zahájilo ŘSD v květnu 2024. Navazuje na úsek Časy–Ostrov, po kterém se jezdí od prosince 2022. Navazující část D35, která slouží jako obchvat Vysokého Mýta, mají řidiči možnost využívat od poloviny loňského prosince. Součástí trasy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je šest mostů, tunel Homole se měl podle dřívějších informací částečně hloubit a částečně razit.

Ražba tunelu Homole

Další úseky D35

Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Od Hradce Králové směrem na východ je hotový zatím úsek od dálnice D11 k Ostrovu, obchvat Vysokého Mýta a na Svitavsku dálnice mezi Janovem a Opatovcem. Další úseky jsou ve výstavbě.

Na Moravě je dostavěný celý úsek od Mohelnice na Šumpersku k napojení D35 na D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Ve výstavbě je i západní část D35 od Hradce Králové směrem k Turnovu, tam už se jezdí mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Královéhradecku.

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jedna z nich byla zadržena na Slovensku. Další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
12:28Aktualizovánopřed 21 mminutami

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
před 23 hhodinami

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojařská společnost LPP Holding předpokládá, že škody po pátečním požáru v její hale a administrativní budově v Pardubicích budou ve stamilionech korun. Televizi Nova to v neděli řekla a ČTK potvrdila mluvčí firmy Martina Tauberová. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, u všech s podezřením na úmyslné zavinění. Ohledání místa ukončili policisté v neděli ráno.
22. 3. 2026Aktualizováno22. 3. 2026

Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Nedělní debata moderovaná Martinem Řezníčkem se věnovala především požáru haly LPP Holdingu v Pardubicích. Senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) kritizoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož si mají firmy zajišťovat bezpečnost především samy, zatímco předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) premiéra hájil a mluvil o nutnosti spolupráce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib označil Babišův výrok za nehorázný. Vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) odmítl, že by kabinet v oblasti bezpečnosti něco zásadního zanedbal. Hosté diskuse se věnovali také tomu, kdo má Česko zastupovat na červnovém summitu NATO.
22. 3. 2026Aktualizováno22. 3. 2026

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměl dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla dřívější tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že příslušný objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, sdělila v sobotu v podvečer mluvčí holdingu Martina Tauberová.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
20. 3. 2026Aktualizováno20. 3. 2026
