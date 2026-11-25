V sobotu 19. prosince se Betlémské světlo vydá napříč Českem po nových i prodloužených vlakových trasách. Skauti letos rozšíří síť spojení o několik dalších míst, takže se symbol Vánoc dostane blíže k lidem v dalších městech a obcích. Plamínek si budou moci vyzvednout nejen na nádražích a v kostelech, ale třeba i v teepee nebo při vánočních setkáních u řek, kdy se pouštějí po vodě takzvaná světýlka naděje.
Betlémské světlo bude letos dostupnější. V rámci obsluhovaných vlakových tratí přibude hned několik nových tras. V sobotu 19. prosince tak kurýři v rámci celonárodního rozvozu poprvé vyrazí například z Rakovníka do Mostu, z Karlových Varů do Potůčků nebo z Berouna na pražský Smíchov.
Některé dosavadní trasy se navíc prodlouží. Ze Šluknova zamíří světlo až do německého Bad Schandau, ze Žatce pak skauti pojedou do Chomutova. Před samotným rozvozem musí organizátoři získat souhlas dopravců a vyřešit také časovou návaznost jednotlivých spojů. „Opravdu je obtížné, aby na sebe tratě navazovaly, protože předávání Betlémského světla je štafetové a je snaha na sebe spoje napasovat časově,“ vysvětluje koordinátorka rozvozu Brigita Kolářová.
K běžným vlakovým spojům se přidají také speciální vlaky a městská hromadná doprava. „Každoročně vyrazí i několik speciálních vlaků, které jedou jen kvůli světlu, a přidává se i několik dopravních podniků. Světlo pak putuje MHD po speciálních trasách nebo zastávkách,“ říká hlavní koordinátor akce Jiří Dorazil.
Junák – český skaut každoročně vybere dva světlonoše, kteří povedou tuzemskou výpravu na slavnostní ceremoniál. Z široké nabídky kandidátů letos vybral Anežku „Amazonku“ Musilovou z 16. oddílu Světla Blansko a Pavla „Vlčka“ Hofírka z Kyjova. Z Vídně přivezou plamínek už 13. prosince do brněnské katedrály Petra a Pavla, kde mu požehná tamní biskup.
Do kostela i teepee
Kdo si nechce pro světlo přijít na nádraží, může využít některou z lokálních akcí. Na webových stránkách je zatím v mapě zaznamenána zhruba stovka takových míst. Další by měla přibývat. Lidé si mohou plamínek vyzvednout na náměstích, v kostelech nebo třeba v nákupních centrech. „Z osobních zkušeností mám pocit, že o světlo zájem ještě stále lehce roste a v místě, kde ho s oddílem rozdáváme, se objevují stále nové tváře,“ říká Dorazil.
Pro světlo si mohou lidé přijít například také v Telči, kde ho skauti předávají na náměstí v teepee. Místní setkání přitom často nekončí samotným rozdáváním plamínku. Doprovází je také další kulturní a společenský program.
V Praze se například zpívají koledy na schodech baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru. V Roztokách se lidé scházejí na březích Berounky a společně pouštějí po hladině světýlka naděje. Podobnou tradici mají také Žabovřesky u Brna, kde takto posílají ořechové lodičky.
Z betlémské jeskyně do celého světa
Plamínek Betlémského světla pochází z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě. Symbolizuje mír, lásku, naději a přátelství.
Z Betléma putuje plamen speciálně upraveným letadlem do Rakouska, letos konkrétně do katedrály svatého Štěpána ve Vídni, kde se 12. prosince koná slavnostní ceremoniál. Odtud ho skauti a skautky rozvážejí do jednotlivých evropských zemí, ale také například do Ameriky.