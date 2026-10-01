U Václavic začala ražba průzkumné štoly pro budoucí tunel na D3


1. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stavbaři začali u Václavic na Benešovsku razit průzkumnou štolu pro tunel Prostřední Vrch na budoucí středočeské části dálnice D3. Průzkum má upřesnit geologické podmínky v místě stavby. Štola bude dlouhá 838 metrů, práce potrvají zhruba rok a vyjdou na 248 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce středočeskou část D3 začít stavět za dva roky.

Průzkumná štola, kterou stavbaři pojmenovali Žofie podle manželky arcivévody Františka Ferdinanda d'Este z nedalekého zámku Konopiště, by měla vést až 42 metrů pod zemí. Pomůže zmapovat nestabilní pásma, v nichž hrozí uvolňování a pád kamenných bloků.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla bude díky tomu možné co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby a dát budoucímu zhotoviteli tunelu maximum údajů.

„Čím víc informací budeme mít dopředu, tím máme větší naději, že ta stavba posléze bude probíhat s menšími problémy,“ řekl Mátl. Podotkl, že geologické prostředí u Václavic je velmi komplikované. „Jde zde o historický masiv, který je velmi složitý. Dá se očekávat, že je tady řada puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů a změn. Chceme prozkoumat to prostředí co nejpřesněji,“ dodal.

Každý vyražený záběr posoudí geolog a podle podmínek se navrhne odpovídající zajištění profilu štoly. „Součástí průzkumu budou také jádrové vrty ze štoly, které získané poznatky ještě zpřesní. Výsledky průzkumu budou důležitým podkladem pro návrh technologie ražby i definitivního ostění budoucího tunelu,“ doplnil David Cyroň ze společnosti Subterra.

Dálnice D3 – úsek Václavice – Voračice
Zdroj: ŘSD

ŘSD předpokládá, že středočeskou část D3 začne stavět v roce 2028. Stavbaři ji chtějí vybudovat za čtyři roky, předpokládané náklady činí 71,3 miliardy. „Měli bychom mít do konce roku vypořádáno kolem 75 procent pozemků,“ prohlásil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Podle Mátla by měly být všechny dobrovolné výkupy hotové do konce příštího roku.

Stát podle ministra dopravy letos dává do přípravy staveb dálnic kolem deseti miliard , včetně silnic prvních tříd je to dvanáct miliard korun. Z toho až šest miliard jde podle něj na přípravu D3, konkrétně na výkupy pozemků a projektovou přípravu. Tým, který nyní připravuje stavbu dálnice D35, bude dle Bednárika po dokončení projektu nasazen právě na D3.

Stavba první části středočeské D3 má územní rozhodnutí
Ilustrační foto

Dostavba D3 má řadu odpůrců

Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím, a obávají se také toho, že lidé přijdou o vodu. ŘSD a resort dopravy výtky kritiků odmítají.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Od Pražského okruhu u Jesenice povede na jih kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. S Benešovem ji spojí šestikilometrová Václavická spojka.

Součástí projektu je 51 mostů, 14 nadjezdů, sedm tunelů a 37 protihlukových stěn o celkové délce 17,1 kilometru.

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