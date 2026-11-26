V rozpočtu Aše na Chebsku chybí až čtyřicet milionů korun. Ze špatného hospodaření a plýtvání penězi obvinilo nové vedení města bývalého starostu. Rozpočet na příští rok chce kompletně přepracovat a uspořit desítky milionů korun. Město tak čeká rozpočtové provizorium.
Vedení města chce v přibližně půlmiliardovém rozpočtu na příští rok seškrtat až osmdesát milionů korun a usilovat o dlouhodobou stabilizaci hospodaření. Úspor chce dosáhnout nejen pozastavením některých investic, ale i případným propouštěním městských úředníků.
„Nechci lhát, může se to týkat i personálu na úřadě. Máme hodně zaměstnanců, kolem 125 včetně městské policie,“ řekl starosta Aše Marian Rewczuk (NEPLAŠ – Nezávislá platforma Aš).
Radnice odloží některé investice
Radnice chce odložit výstavbu skateparku, který má nahradit staré sportoviště. Zatím nezačne ani stavba parkoviště u školy. Obě investice by stály bezmála čtyřicet milionů korun.
„Parkoviště by pro nás byla velká výhoda, protože rodiče by tam mohli zastavit a nezastavovali by rychle u školy. A skatepark jako takový naši žáci využívají hodně. Takže je to velká škoda,“ poznamenala ředitelka Základní a Mateřské školy Aš Marcela Horáková.
Také nebude příští rok kluziště, které stojí 800 tisíc korun. Vedení města naopak nechce zásadně sahat na peníze pro provoz škol a zdravotnictví. „Budeme hledat, jednáme opravdu s každým vedoucím odboru, s každou příspěvkovou organizací, aby byly dopady pro město, pro ta jednotlivá odvětví, co nejmenší,“ vysvětlil místostarosta Aše Petr Gregor (PRO Zdraví).
Aš se dostala do finančních problémů v uplynulém volebním období, kdy město investovalo stamiliony korun do oprav bazénu a kulturního střediska. Současné vedení města má za to, že radnice v minulosti zbytečně nakupovala i některé nemovitosti. Na jejich opravy by nyní podle odhadů potřebovala sedm set až osm set milionů korun, které ale město nemá.
Bývalý starosta se chce vzdát mandátu
Současné vedení města o situaci na základě analýzy hospodaření z letošního léta informovalo minulý týden. Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) nejprve finanční problémy města odmítal, minulý týden ale připustil, že Aši může chybět okolo 40 milionů korun.
„Pravděpodobně jsem přecenil množství naplánovaných investic. Určitě udělám spoustě lidí radost, ale jsem připraven ze situace vyvodit politickou odpovědnost,“ uvedl Kokoř. Bývalý starosta se chce na prosincovém jednání zastupitelstva vzdát svého mandátu. Zastupitelé mají projednat také další úsporná opatření.
Aš nyní vede trojkoalice složená ze zástupců uskupení Neplaš, Zdraví, sport a vzdělání a Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož místní představitelé vystupují pod názvem Fajn Aš. Mají dvanáct mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu. Vítězné ANO, které dosud radnici vedlo a oproti předchozímu období ve volbách posílilo, zamířilo do opozice.