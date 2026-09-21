Začíná topná sezona. Teplo zřejmě zdraží až příští rok


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Teplárny začínají s ochlazením topit. Sezona podle Teplárenského sdružení začíná zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. V příštím roce může teplo podle sdružení zdražit kvůli změně výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

První teplárny začaly přitápět zejména po ránu a večer už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. V následujících dnech by se měly podle místních klimatických podmínek postupně přidávat i ostatní. „Teplárny jsou tradičně připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu dnů,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení Jiří Vecka.

Topná sezona podle něj letos začíná prakticky ve stejném termínu jako loni a její začátek odpovídá dlouhodobému průměru. Od roku 2010 začínají radiátory v průměru hřát po 20. září. Stejně se celorepublikově začalo topit i loni. Září je přitom typické velkým rozptylem teplot. V roce 2010 se například topilo už od začátku měsíce, zatímco v roce 2023 se v září netopilo vůbec a ochladilo se až v polovině října.

Teplárny upozornily, že v případě babího léta na konci září nebo na začátku října může být vytápění přerušeno. Stane se tak, pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech stoupne nad 13 stupňů a předpověď bude hlásit další oteplení.

Poslední topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti předchozí sezoně byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních 15 let pak o 3,2 procenta.

Přízemní mrazíky a déšť na začátku týdne může o víkendu vystřídat babí léto
Ilustrační foto

V horských oblastech se začalo topit dřív

Na Trutnovsku začala topná sezona už minulé pondělí, o dva dny dřív než loni. Společnost ČEZ Teplárenská má významnou část odběratelů v krkonošských obcích, kde bývá chladněji.

Hlavním zdrojem tepla na Trutnovsku je elektrárna Poříčí u Trutnova, která spaluje uhlí a biomasu. ČEZ dodává v regionu teplo také ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí a celkem zásobuje 15 600 domácností. Ceny tepla ČEZ Teplárenská na Trutnovsku se zahájením topné sezony neměnila. Ke změnám cen firma přistupuje od 1. ledna, ceny na rok 2027 zatím neoznámila.

Jablonecká energetická navzdory zdražování plynu, který je v Jablonci nad Nisou hlavním zdrojem pro výrobu tepla, ceny nezvedla. Tamní domácnosti platí už tři roky stejně. „Plyn máme pro nejbližší období nakoupen v minulosti za příznivých podmínek. Situaci na trhu průběžně sledujeme. O dalším vývoji budeme odběratele včas a otevřeně informovat,“ uvedl předseda představenstva firmy Petr Roubíček. Firma dodává teplo a teplou vodu prostřednictvím 236 odběrných míst, z toho je 138 bytových a 98 nebytových.

Zdražením tepla ve městě se zabývali také zastupitelé Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Městská společnost CZT od září zvýšila zálohy za teplo zhruba o 18 procent, z 1092 korun za gigajoul na 1295 korun, aby předešla nedoplatkům. Tepelnou energii do CZT dodává valašskomeziříčská chemička Deza, která zvýšila ceny kvůli rostoucím cenám plynu na světových trzích, zejména v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Deza je součástí holdingu Agrofert. Opoziční zastupitelé poukázali na to, že firma neměla zafixované ceny plynu, i na to, že město je na dodávkách od Dezy závislé a nemá alternativu. Chtějí proto prověřit jiné možnosti.

Topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, uvedli energetici
Ilustrační snímek

V příštím roce teplo zřejmě zdraží

V příštím roce podle tepláren teplo zřejmě zdraží. Důvodem je letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Stát nově umožňuje osvobození využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem.

Zákazníkům mimo domácnosti stoupne podle sdružení cena tepla zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoul (GJ). Podle modelů sdružení například školy mohou platit až desítky tisíc korun ročně navíc, v případě okresních nemocnic může jít i o stovky tisíc.

Podle ministerstva financí musela celní správa při změně výkladu zohlednit rozhodnutí soudů. Cenu tepla pro domácnosti by to však podle úřadu nemělo ovlivnit, protože u dodávek tepla z kogenerace domácnostem se výklad celní správy nezměnil.

Podle tepláren si ale připlatí i domácnosti. Daň totiž dopadne také na palivo použité ke krytí ztrát tepla v rozvodech, a to i při dodávkách domácnostem, a rovněž v případech, kdy není možné rozlišit dodávky tepla domácnostem a jiným odběratelům. „V bytových domech může být část tepla dodávána do prostor využívaných pro komerční činnost, a nelze tak často jasně odlišit teplo dodané domácnostem,“ uvedlo Teplárenské sdružení.

Teplárny v Česku procházejí postupnou transformací. Podle dat za rok 2025 bylo zhruba 47 procent tepla vyrobeno z uhlí a to tak stále zůstává dominantním zdrojem. Jeho podíl ale postupně klesá a v příštích letech by měl tento proces podle sdružení ještě zrychlit.

Teplo kvůli modernizaci jeho výroby nejspíš zdraží. Pomoci by mohly dotace
Ilustrační foto

Cena plynu na burze roste

V příštích měsících se podle analytiků současné zdražování plynu na burze promítne také do cen dodávek pro domácnosti. Nepůjde však o plošné zdražování, ceny se zvýší zejména u nových fixací. Pro dlouhodobější vývoj bude podle analytiků klíčová nadcházející zima a další vývoj geopolitické situace.

Zásobníky plynu v Česku jsou nyní naplněné ze 74 procent. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) je nyní kvůli aktuálním cenám na trhu nutné nakupovat zásoby plynu s rozvahou. Nedostatek plynu na zimu ale podle něj nehrozí.

Pomalejší doplňování zásob plynu je podle analytiků důsledkem jeho zdražování na burze. Velkoobchodní cena pro evropský trh na začátku tohoto týdne překročila hranici 84 eur (asi 2040 korun) za megawatthodinu (MWh) a dostala se nejvýše za více než tři roky. Trh podle analytiků reaguje také na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nižší zásoby plynu v Evropě.

Velké podniky se děsí zdražování energií. Může dojít k zavírání provozů
Ilustrační snímek

Topení tuhými palivy

Domácnosti se také předzásobují tuhými palivy. Dřevem nebo uhlím vytápí své domovy přes 600 tisíc českých domácností. Nejvíce se na tento způsob spoléhají lidé v menších obcích, kteří neodebírají teplo z tepláren a kde nemusí být k dispozici plyn.

Nejvíce si letos připlatí domácnosti s kotlem na uhlí. Náklady jim rostly už loni a letos uhlí opět zdražilo. Meziročně se cena uhlí i uhelných briket zvýšila o desetinu.

Naopak cena dřeva je nyní stabilní a oproti loňsku se zásadně nezměnila. Spotřebitelé mají nyní ještě možnost nakoupit ho za nižší cenu než během sezony.

PŘEHLEDNĚ: Jak poznat, zda se vás týká výměna starého kotle, a jak vybrat náhradu
Ilustrační foto

Lidé stále topí starými kotli

Zájem o nové zdroje tepla je ale podle Asociace podniků topenářské techniky slabý. V loňském roce se podle topenářů na tuzemském trhu prodalo nejméně nových zdrojů tepla do 50 kilowattů (kW) za posledních 15 let. Jde o plynové kotle, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, ostatní kotle na pevná paliva a elektrokotle. Vývoj poptávky v letošním roce na tento trend navazuje. „Příčinou je především přetrvávající nejistota kolem vývoje cen energií,“ uvedl prezident asociace Zdeněk Lyčka.

S tím souvisí i další provoz dnes už zakázaných kotlů na pevná paliva nižších emisních tříd. Od září 2024 v Česku platí zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy. Podle asociace přesto zůstává v domácnostech více než 100 tisíc těchto zařízení, přičemž vyšší desítky tisíc z nich jsou používány jako hlavní zdroj vytápění. Jejich počet se podle Lyčky nyní nijak výrazně nesnižuje.

Výběr redakce

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

15:02Aktualizovánopřed 7 mminutami
Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

03:26Aktualizovánopřed 34 mminutami
Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

15:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Státy EU se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Dvě jména ze seznamu zmizela

Státy EU se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Dvě jména ze seznamu zmizela

16:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

08:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

00:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu

Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 koruny na litr paliva. Ceny budou opět vyhlašovány na webu resortu. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daň na naftu. Ta stejně jako na jaře klesne z původních 9,95 koruny za litr na 8,011. U benzinu zůstane daň beze změn. Kabinet rovněž uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagoval tak na mimořádný růst rafinerských marží.
15:02Aktualizovánopřed 7 mminutami

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

Ministři na pondělním zasedání vlády schválili návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o tři miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. Podpořil i valorizaci důchodů a jednorázový příspěvek dva tisíce korun.
03:26Aktualizovánopřed 34 mminutami

Začíná topná sezona. Teplo zřejmě zdraží až příští rok

Teplárny začínají s ochlazením topit. Sezona podle Teplárenského sdružení začíná zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. V příštím roce může teplo podle sdružení zdražit kvůli změně výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
před 1 hhodinou

Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

Vláda se shodla na valorizaci důchodů od ledna o 304 korun, průměrná penze tak vzroste na 22 196 korun, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Dále podle něj rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Rozhodnutí podle Juchelky směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok.
15:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to v pondělí oznámila novinářům u příležitosti odhalení Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí při oslavách devadesátého výročí exprezidentova narození.
14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud potrestal exnáměstka hejtmana Unucku za manipulace podmínkou a pokutou

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (zvolený za ODS) dostal v pondělí u Krajského soudu v Ostravě tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Soud přijal dohodu o vině a trestu, kterou Unucka uzavřel s evropským veřejným žalobcem v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Soud mu uložil i peněžitý trest 2,5 milionu korun. Rozsudek je pravomocný, nikdo se neodvolal.
před 6 hhodinami

Univerzity řeší duševní zdraví studentů

Nové kontaktní místo na Univerzitě Hradec Králové (UHK) nebo vyšší kapacity psychologických poraden a podpůrných skupin na vysokých školách v Praze a Brně. Se začátkem akademického roku rozšiřují některé univerzity podporu duševního zdraví svých studentů, zjistila ČT. Podle Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) může být studium na vysoké škole náročné a stresující. Podle jeho nově zveřejněné studie přes čtyřicet procent studentů popsalo známky středně těžké až těžké deprese.
před 7 hhodinami

Přízemní mrazíky a déšť na začátku týdne může o víkendu vystřídat babí léto

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod dvacet stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad dvaceti stupni Celsia.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

před 5 hhodinami
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

před 6 hhodinami
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026