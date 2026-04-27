Topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, uvedli energetici


Zdroj: ČTK

Letošní topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních patnáct let pak o 3,2 procenta. Počasí přitom kopírovala i spotřeba domácností, podle energetiků ale byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, postupně ale klesá, uvedli v pondělí na tiskové konferenci zástupci energetických svazů. Teplárny budou pokračovat ve vytápění do května.

„Letošní topná sezona byla provozně stabilní. V nejchladnějších dnech, kdy průměrná celorepubliková denní teplota klesla k minus osmi stupňům Celsia, jsme sice zaznamenali růst poptávky po teple, ale zdroje i sítě jsou dimenzované na ještě nižší teploty, než jaké letošní zima přinesla,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.

Spotřeba podle něj víceméně kopírovala počasí. Po prosinci, který byl meziročně teplotně téměř stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Únor byl pak opět teplejší.

Přichází slunečný týden bez srážek
Slunce

Teplárny v Česku prochází postupnou transformací. Podle dat za rok 2025 bylo zhruba 47 procent tepla vyrobeno z uhlí, které je tak stále dominantním zdrojem pro produkci tepla. Jeho podíl ale postupně klesá a v příštích letech by měl tento proces podle Vecky ještě zrychlit.

V současnosti je proces odklonu od uhlí podle tepláren zhruba v polovině. Malé a střední teplárny už podle sdružení přechod na nové zdroje téměř dokončily. Postupně na ně navazují také první projekty v teplárnách, které zásobují krajská a statutární města. Například v Českých Budějovicích a Brně začaly teplárny využívat kotle na biomasu, na podzim se pak chystá zahájení provozu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v Komořanech u Mostu.

Energetici upozornili, že ke snížení spalování fosilních paliv přispívá i náhrada starých parovodů za efektivnější horkovody, které snižují ztráty při distribuci tepla. Dokončená byla tuto zimu výměna v Liberci a příští rok by měla končit konverze parovodů v Brně. Přestavba pokračuje také například v Přerově nebo Českých Budějovicích, v plánu je rovněž ve Strakonicích.

Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé
Ilustrační foto

Roste zájem o zemní plyn

Stále silnou pozici má v teplárenství i zemní plyn. „Zájem o nové přípojky roste zejména u novostaveb a dokládá to, že plynárenské technologie mají na trhu stále silnou pozici,“ uvedl předseda Rady Českého plynárenského svazu Martin Slabý. Upozornil, že zásobníky plynu jsou v současnosti naplněny na zhruba 28 procent kapacity, tedy na úrovni blízké předkrizovým letům.

Výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba ale zdůraznil nutnost dalších investic do zdrojů, posilování sítí či technického rozvoje. Jejich podporu přislíbilo i ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

„Díky notifikaci podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a úspěšným aukcím máme pokryto přes 2700 megawatt (MW) výkonu. To je důležitý základ pro následující období, kdy bude nutné pokračovat v modernizaci a posilování energetické bezpečnosti,“ podotkl vrchní ředitel sekce energetiky na MPO René Neděla.

Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec
El Niño

Výběr redakce

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 2 hhodinami
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 5 hhodinami
V Česku přibývá případů horečky dengue

V Česku přibývá případů horečky dengue

před 6 hhodinami
Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

před 6 hhodinami
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Čína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

VideoČína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

před 15 hhodinami
Výběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

VideoVýběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

před 16 hhodinami
Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Regulace marží i nižší spotřební daň z nafty budou pokračovat i v květnu, uvedla Schillerová

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) na síti X. Podrobnosti neuvedla, očekávají se od tiskové konference. Vláda jedná pod jejím vedením v pondělí.
Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo v Severoatlantické alianci, ani vojenské kapacity, které slíbilo pro společnou obranu zajistit. Pokud by to dělali všichni členové NATO, bude kolektivní obrana nefunkční, řekl v pondělí na konferenci televize CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Podle něj je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu.
Nehoda dvou kamionů zablokovala Pražský okruh, jezdí se v jednom pruhu

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).
Česko není připraveno na efektivní výstavbu vysokorychlostních železnic, zjistil NKÚ

Česko zatím není připraveno na efektivní výstavbu sítě vysokorychlostních železničních spojení, kterou plánuje dokončit přibližně do roku 2050. Stát zatím nevytvořil věcné podmínky pro výstavbu sítě, neurčil zdroje financování, neukončil jednání se sousedními státy o jejich propojení ani neprokázal plně očekávané přínosy. Předpokládané úspory nákladů mohou být výrazně nižší nebo se vůbec nepotvrdí. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle ministerstva dopravy jsou ale závěry NKÚ překonané, protože projekt rychlých spojení je už aktualizovaný.
Přichází slunečný týden bez srážek

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali veřejnoprávní média či Turkovy výroky

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali financování veřejnoprávních médií, výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), zprovoznění ropovodu Družba a doživotní zákaz prodeje cigaret mladým Britům. Pozvání přijali hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, matematik Karel Janeček, diplomat a bývalý ministr Karel Kühnl, komentátor Lidových novin Petr Kamberský a šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová. Diskusi moderovala Jana Fabianová.
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

V oběhu jsou zhruba dvě a půl miliardy kovových mincí českých korun. Za deset let jich podle centrální banky přibylo asi o třetinu. Z velké části je lidé hromadí doma. Míst, kde lze vyměnit mince za bankovky, je ale stále méně. Utratit vyšší obnos v mincích může být také problém.
