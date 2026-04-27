Přichází slunečný týden bez srážek

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Týden bude slunečný, většinou čekáme jasno až polojasno. Víc oblačnosti přinese úvod týdne, kdy bude i oblačno, v úterý místy přechodně až zataženo,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Srážky meteorologové neočekávají zejména v jižní polovině území.
Rána budou podle ČHMÚ ještě docela chladná a minimální teploty budou nejen při zemi klesat i pod bod mrazu. „Pravděpodobně nejchladnější ráno nás čeká ve čtvrtek, kdy by se v noci mělo ochladit převážně na plus jeden až minus čtyři stupně Celsia,“ uvedl. Pod nulu by teploty v noci neměly klesat v úterý a o víkendu.
Přes den se budou teploty na počátku týdne šplhat k patnácti až devatenácti stupňům Celsia, chladněji může být na severovýchodě a severu.
„Uprostřed týdne se slabě ochladí na dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, na severovýchodě a severu území bude místy kolem jedenácti stupňů,“ uvedl ČHMÚ. Znovu oteplovat se začne od pátku, v sobotu může teploměr ukázat až 22 stupňů a v neděli až 25 stupňů Celsia.