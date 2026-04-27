Přichází slunečný týden bez srážek


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Týden bude slunečný, většinou čekáme jasno až polojasno. Víc oblačnosti přinese úvod týdne, kdy bude i oblačno, v úterý místy přechodně až zataženo,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Srážky meteorologové neočekávají zejména v jižní polovině území.

Rána budou podle ČHMÚ ještě docela chladná a minimální teploty budou nejen při zemi klesat i pod bod mrazu. „Pravděpodobně nejchladnější ráno nás čeká ve čtvrtek, kdy by se v noci mělo ochladit převážně na plus jeden až minus čtyři stupně Celsia,“ uvedl. Pod nulu by teploty v noci neměly klesat v úterý a o víkendu.

Přes den se budou teploty na počátku týdne šplhat k patnácti až devatenácti stupňům Celsia, chladněji může být na severovýchodě a severu.

„Uprostřed týdne se slabě ochladí na dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, na severovýchodě a severu území bude místy kolem jedenácti stupňů,“ uvedl ČHMÚ. Znovu oteplovat se začne od pátku, v sobotu může teploměr ukázat až 22 stupňů a v neděli až 25 stupňů Celsia.

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 1 hhodinou
Aktuálně z rubriky Počasí

VideoNejsušší duben za téměř čtyři dekády, sucho v Česku zesiluje

Sucho v Česku zesiluje. Už teď na jaře je například v části jižních Čech a Vysočiny extrémní. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. I podle vodohospodářů je letošní duben nejsušší za posledních třicet šest let. Některé řeky jsou na pětině svého běžného průtoku – například na Vysočině chybí miliarda metrů krychlových vody. A podle předpovědí se bude situace zhoršovat. Nedostatek vody komplikuje nejen zemědělskou produkci, ale i volnočasové aktivity. S vodou tak musí šetřit i vodáci na českobudějovickém kanále.
24. 4. 2026

Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

V pátek a sobotu vystoupají denní teploty v Česku ke dvaceti stupňům Celsia, poté se mírně ochladí. V noci na pondělí teploty mohou klesnout pod nulu. Srážek bude v nejbližších dnech jen minimálně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 4. 2026Aktualizováno23. 4. 2026

Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
21. 4. 2026

U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
20. 4. 2026Aktualizováno20. 4. 2026

Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V nadcházejícím období nebude srážek dost a stav sucha se bude dál prohlubovat, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
20. 4. 2026

O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
16. 4. 2026

Při několika vlnách veder už padaly podle vědců hranice smrtelného horka

Vědci nedávno překlasifikovali hranice smrtícího horka. Podle nich už byly splněny podmínky považované za smrtelné horko, které zranitelní lidé jen obtížně přežívají, rovnou v několika nedávných vlnách veder.
14. 4. 2026
