PŘEHLEDNĚ: Jak poznat, zda se vás týká výměna starého kotle, a jak vybrat náhradu

Už za přibližně čtvrt roku, konkrétně od 1. září, bude zakázáno vytápět starými kotli na tuhá paliva, které spadají do první a druhé emisní třídy. Podle resortu životního prostředí je v tuzemsku třeba vyměnit přibližně 150 tisíc takových kotlů, Asociace podniků topenářské techniky odhaduje, že jich je ještě o sto tisíc víc. Energetická specialistka Martina Kuchařová pro ČT24 popsala nejen to, jak zjistit, zda ta která domácnost vytápí takto starým kotlem, ale poradila také, jak postupovat při výběru nového tepelného zdroje.

„Jedná se o takzvané kotlíkové dotace, které mají na starosti krajské úřady, dotace je až 95procentní. U kotle na biomasu může být až do výše 130 tisíc korun, u tepelného čerpadla až 180 tisíc korun,“ vypočítala Kuchařová. Dotace jsou financovány z fondů Evropské unie a vypláceny jsou zálohově. Celkem již ministerstvo životního prostředí podpořilo výměnu 130 tisíc kotlů, vyměněno jich bylo 115 tisíc za více než třináct miliard korun. Průměrná výše dotace činí 115 tisíc korun.

Od 1. září se kotlíkové dotace i podpora z programu Nová zelená úsporám sníží až o desítky tisíc korun. Pokud si domácnosti požádají o dotaci do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu úředníci přihlížet při kontrolách.

Nově bude možné od září žádat o podporu na výměnu kotlů bez ohledu na emisní třídu. „Bude zahájena motivační finanční podpora výměn všech uhelných kotlů. Jen ve třetí emisní třídě je jich v provozu asi šedesát tisíc. Cílem je do deseti let odejít od spalování uhlí v lokálních zdrojích vytápění,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Do konce června ministerstvo zveřejní přesné dotační parametry.