Senátoři navrhli Ústavnímu soudu, aby zrušil zákon umožňující regulovat ceny paliv


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň (ODS), nezpochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají však, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem.

Norma upravuje působnost vlády jako cenového orgánu pro regulaci cen pohonných hmot na českém trhu v různých mimořádných situacích. Umožňuje stanovit maximální ceny pohonných hmot až na rok a při trvání zákonných důvodů regulaci opakovat.

„Zákon vládě nově umožňuje velmi intenzivní zásah do cenotvorby, aniž by současně stanovil takové materiální pojistky, které by zajistily, že konkrétní regulace nebude mít pro některé adresáty rdousící či fakticky likvidační účinek,“ stojí v návrhu, který Ústavní soud obdržel 5. října a zpřístupnil jej na svém webu.

Podrobnosti připravujeme.

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv
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