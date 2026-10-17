Senátorem v obvodu Praha 1 bude Padevět (za STAN)


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu Praha 1 bude Jiří Padevět (za STAN), zatím má 70,6 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů. Druhý Jan Čižinský (Praha sobě) dostal zatím 29,39 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 23,65 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 46,48 procenta. Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) letos nekandidovala.

V roce 2020 zvítězila v Praze 1 Němcová. Ve druhém kole získala 63,96 procenta hlasů. Druhý skončil Václav Hampl (za KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

První kolo

V prvním kole zvítězil Padevět, měl 49,64 procenta hlasů. Druhý Čižinský získal 27,74 procenta hlasů.

Na třetím místě skončil Ján Dudra (za ANO) s 12,22 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Pavel Čižinský (Levice) s 2,9 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Pavel Pešek (za Švýcarská demokracie), volilo ho 2,62 procenta lidí. Šestý byl Jiří Morštadt (za Generace) s 1,68 procenta. Sedmý Vojtěch Ryvola (GEN) dostal 1,38 procenta hlasů. Na osmém místě skončil Jan Štern (TEAM) s 0,98 procenta hlasů. Devátý skončil Vladimír Kolman (SOCDEM) s 0,8 procenta.

Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) letos nekandidovala. Voleb se v prvním kole zúčastnilo 46,48 procenta voličů.

V roce 2020 zvítězila v Praze 1 Němcová. Ve druhém kole získala 63,96 procenta hlasů. Druhý skončil Václav Hampl (za KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

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