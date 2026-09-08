Hútíové útočili na Saúdskou Arábii, podle jí vedené koalice zranili 73 lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Série útoků jemenských povstalců hútíů na cíle v jižní části Saúdské Arábie zranila 73 civilistů včetně žen a dětí, uvedla Rijádem vedená koalice v Jemenu, která zároveň slíbila odvetu. Podle hútíů bylo zasaženo mezinárodní letiště i zařízení saúdskoarabské ropné společnosti Aramco, napsala agentura AFP.

Proíránští povstalci hútíové, kteří minulý týden zahájili útoky proti vládním jednotkám v Jemenu, v pondělí obvinili Saúdskou Arábii ze vzdušných úderů na několik oblastí na jemenském území. Mezi zasaženými místy byla i věznice, při jejímž bombardování podle hútíů zemřelo sedm lidí.

Útoky na Saúdskou Arábii zasáhly „civilní a ekonomické cíle“ ve městech Abhá, Chamis Mušajt, Džizán a Nadžrán, napsal na X mluvčí koalice Turkí Málikí. Dodal, že koalice „přijme veškerá nezbytná operativní opatření k odstrašení těchto teroristických milicí“.

Hútíové podle AFP tvrdí, že jejich dronové a raketové útoky zasáhly mezinárodní letiště Abhá, leteckou základnu a zařízení saúdskoarabského státního ropného gigantu Aramco v Abhá a Džizánu.

Minulý čtvrtek zahájili hútíové novou ofenzivu proti provládním silám s cílem udržet a rozšířit kontrolu nad přístupem k Rudému moři. Podle AFP se povstalci snaží zmocnit oblastí lemujících strategický průliv Báb al-Mandab, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem a je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Útoky si již vyžádaly přes 300 obětí, většinou z řad bojovníků, ale i několika civilistů.

Šíitští hútíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Jsou podporováni a financováni šíitským Íránem a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu. V jemenské občanské válce bojují s podporou Íránu proti mezinárodně uznávané (převážně sunnitské) vládě sídlící v Adenu, kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií.

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Tanker pohybující se v Rudém moři, ilustrační foto

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