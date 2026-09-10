Nejvyšší soud USA opět zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri

Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek opět zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri, která by ve volbách do Kongresu mohla zvýhodnit republikány a o niž se zasazuje prezident Donald Trump. Rozhodnutí zřejmě otvírá cestu pro použití původní volební mapy státu v listopadových volbách, píše agentura AP.
Rozhodnutí nejvyššího soudu přichází po vleklém soudním sporu o překreslení volebních obvodů v Missouri a krátce předtím, než budou voličům rozeslány hlasovací lístky. Nová mapa byla podle AP účelově překreslena s cílem získat republikánům jedno křeslo ve Sněmovně reprezentantů navíc.
Federální soudce ve čtvrtek zároveň povolil nejvyššímu soudu Missouri pokračovat v řízení o pohrdání soudem s republikánským tajemníkem státu Dennym Hoskinsem.
Nejvyšší soud státu Hoskinsovi předtím nařídil, aby novou mapu pro volby do Kongresu nezaváděl a aby použil tu původní. Federální soudce v Missouri Stephen Clark však v úterý Hoskinsovi zakázal použít jakoukoliv mapu kromě té nové podporované Trumpem.
Státní nejvyšší soud poté nařídil Hoskinsovi, aby se dnes dostavil ke slyšení o pohrdání soudem, protože neuposlechl jeho nařízení a dal místo toho místním volebním úřadům pokyn, aby použily volební obvody podporované Bílým domem.
Missouri se po Texasu stalo druhým státem s republikánským vedením, který na Trumpovu loňskou výzvu přistoupil k překreslení kongresových obvodů.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a vytvořit si tak vhodnější podmínky pro volební vítězství. Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.