Vojenské cvičení Jižní Koreje a USA skončí téměř o týden dříve


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, AFP, The Wall Street Journal

Každoroční společná vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy skončí dříve než se plánovalo, uvedla jihokorejská armáda. Cvičení s názvem Ulchi Freedom Shield (UFS) začala v pondělí a skončí v pátek. Původně měla trvat jedenáct dní, tedy do 27. srpna. Informovaly o tom světové agentury. Prohlášení armády přišlo poté, co v neděli americký prezident Donald Trump oznámil omezení americké účasti na cvičení, protože podle něj vysílala Pchjongjangu „naprosto nevhodný a nepřátelský signál“.

„Rozhodli jsme se upravit délku trvání cvičení UFS tak, aby se konalo od 17. do 21. srpna,“ uvedl podle agentury AFP jihokorejský sbor náčelníků štábů. Sbor dále dodal, že se spojenci rovněž dohodli na omezení rozsahu některých cvičení.

„Tyto úpravy zachovávají základní cíle v oblasti bojové pohotovosti a výcviku. Nedojde k žádnému oslabení výcvikových cílů USA,“ sdělil agentuře AFP představitel Pentagonu.

Vojenské manévry odsoudila Severní Korea, která označila Jižní Koreu a USA za válečné štváče, kteří zvyšují napětí na Korejském poloostrově. KLDR společná cvičení kritizuje dlouhodobě a tvrdí o nich, že jsou přípravou na invazi. Ve středečním vyjádření uvedla, že bude i nadále uplatňovat právo na sebeobranu proti vojenským hrozbám ze strany obou zemí.

Trump řekl, že má dobré vztahy s Kim Čong-unem

Šéf Bílého domu v neděli vysvětlil, že rozhodnutí o omezení americké účasti učinil „na základě svého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem“. Trump se podle médií snaží oživit dialog s Kim Čong-unem, pod jehož vedením Severní Korea navzdory sankcím OSN rozšiřuje svůj jaderný program. Podle deníku The Wall Street Journal Trump tlačí na to, aby se se severokorejským vůdcem setkal ještě letos.

Americký prezident se za svého prvního funkčního období setkal s vůdcem KLDR třikrát a jednal s ním mimo jiné právě o severokorejském jaderném programu. Jednání ale v roce 2019 ztroskotala a izolovaná země od té doby zintenzivnila své raketové testy. Trump po návratu do úřadu loni v lednu projevil zájem v těchto rozhovorech pokračovat. V pondělí uvedl, že se s Kimem navzájem chápou a že vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání, nezmínil však, zda se telefonát už uskutečnil.

Trump nařídil omezit cvičení americké armády s Jižní Koreou
Americký prezident Donald Trump

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