Izraelská armáda vyšetřuje možné válečné zločiny v Gaze


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda zahájila první vyšetřování možných zločinů připisovaných izraelským silám od začátku války v Pásmu Gazy, napsal server The Jerusalem Post. Týká se mimo jiné zabití pětileté palestinské dívky Hind Radžab, její rodiny a patnácti palestinských záchranářů. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na sdělení armády, která se nyní rozhodla vyšetřovat pět z celkem 150 oznámených incidentů.

Armáda oznámila, že nebude zahajovat trestní vyšetřování dalších tří útoků, při nichž zahynuli humanitární pracovníci z organizací World Central Kitchen (WCK) a Lékaři bez hranic. K zabití sedmi humanitárních pracovníků charitativní organizace WCK v dubnu 2024 armáda podle Reuters uvedla, že neexistuje „žádné důvodné podezření z trestného činu, které by odůvodňovalo zahájení trestního vyšetřování“.

Případ Hind Radžab

Případ, při němž vojáci zabili devět členů rodiny včetně dívky Hind Radžab, vykazuje podle izraelské armády známky přinejmenším hrubé nedbalosti příslušníků ozbrojených sil, kteří se podíleli na koordinaci příjezdu sanitky. Generální vojenský prokurátor Itaj Offir proto nařídil, aby vyšetřování incidentu pokračovalo jako plnohodnotné trestní řízení.

Izraelská armáda zabila dívku v Pásmu Gazy 29. ledna 2024. Na základě události vznikl film Hlas Hind Radžab tuniské režisérky Kausar Ben Haníjaové. Opírá se o skutečné poslední telefonáty mezi pětiletou holčičkou, která zůstala uvězněna v autě po izraelské tankové palbě, při níž zemřeli další členové její rodiny.

„Tak moc se bojím, prosím přijeďte,“ říká dívenka v nahrávce stále zoufalejších telefonátů s dispečery Červeného půlměsíce. Dispečeři s dívkou hovořili přes hodinu. Sanitka vyslaná na pomoc se poté také ocitla pod palbou, při níž zemřeli dva zdravotníci. O několik dní později bylo dívčino tělo nalezeno v rozstříleném autě spolu s těly jejích příbuzných. Poblíž ležela těla dvou zdravotníků.

Ačkoli bude vyšetřena celá událost, nejzávažnější částí bude druhý útok na záchranáře vyslané na pomoc Hind Radžab. Podle The Jerusalem Post tak zřejmě nebudou stíháni izraelští vojáci, kteří na sanitku stříleli, ale příslušníci armády odpovědní za koordinaci jejího příjezdu.

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Ilustrační foto - izraelští vojáci

Vyšetřován bude také případ z 23. března 2025, kdy izraelské síly u hraničního přechodu Rafah zabily patnáct Palestinců z řad hasičů, záchranářů a pracovníků OSN, kteří mířili na místo, aby pomohli zraněným.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců a dalších více než 173 tisíc zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

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