Na milánském letišti hořelo v letadle směřujícím do Prahy, nikdo nebyl zraněn

Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA.
Incident se stal asi v 17:30 a okamžitě byla zahájena veškerá bezpečnostní opatření. Kvůli tomu byl také asi na hodinu omezen provoz letiště. Vážně zraněn z letadla nebyl nikdo, pouze dvě osoby utrpěly při evakuaci drobná poranění, napsala ANSA.
Podle deníku Il Sole 24 Ore byla příčinou požáru pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících.