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O Oscara pro Česko bude usilovat dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato Zobrazit

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti


19. 8. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, ČFTA

Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září.

V dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérka Lubojacki zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Film natočila na mobilní telefon a vznikl v česko-slovenské koprodukci. Formálně hravý snímek propojuje deníkové záběry se stylizovanými vzpomínkami, fotografiemi animovanými pomocí AI a grafickými intervencemi textů.

Kandidáta pro účast na Oscary vybírali všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů. I loni se o Oscara ucházel dokument, a to od režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se pak ale nedostal do užšího výběru oscarových nominací.

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara
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Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září.
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