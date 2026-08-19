O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září.
V dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérka Lubojacki zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Film natočila na mobilní telefon a vznikl v česko-slovenské koprodukci. Formálně hravý snímek propojuje deníkové záběry se stylizovanými vzpomínkami, fotografiemi animovanými pomocí AI a grafickými intervencemi textů.
Kandidáta pro účast na Oscary vybírali všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů. I loni se o Oscara ucházel dokument, a to od režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se pak ale nedostal do užšího výběru oscarových nominací.