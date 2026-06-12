SOUHRN: Zásadní události pátku 12. června


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 12. června 2026.

SpaceX vstoupila na burzu

Na trhu Nasdaq se v pátek začalo obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence, si dala za cíl získat z primární veřejné nabídky akcií 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Jde tak o největší IPO všech dob.

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SpaceX vstoupila na burzu
Elon Musk


Exnáměstek Unucka uzavřel dohodu se žalobcem v kauze manipulace zakázek

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka uzavřel s evropským veřejným žalobcem dohodu o vině a trestu v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek. Týkaly se úklidu silnic a marketingových služeb. Stejný postup zvolilo i dalších devět obviněných.

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Exnáměstek Unucka uzavřel dohodu se žalobcem v kauze manipulace zakázek
Jakub Unucka na snímku v roce 2016


Polsko převzalo první stíhačky F-35

Polské ozbrojené síly oficiálně převzaly své první stíhací letouny F-35. Slavnostního ceremoniálu na základně v Lasku se účastnili představitelé vlády a zástupci armády. Jde o významný krok pro modernizaci polské armády a posílení závazků Varšavy vůči NATO. Zástupce USA na ceremoniálu oznámil, že Washington poskytne Polsku novou čtyřmiliardovou půjčku na americké vojenské vybavení. Stíhačky F-35 má od USA objednané i Česko.

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Polsko převzalo první stíhačky F-35
Polsko oficiálně převzalo své první stíhačky F-35


Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na pátek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Další zásahy Ukrajinci hlásili z Mykolajivu a Kyjevské oblasti. Gubernátoři tří ruských oblastí hlásí ukrajinské útoky, v Brjanské oblasti mluví o dvou mrtvých. Ukrajinská armáda ohlásila zásah dvou ruských rafinérií a chemičky.

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Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích
Důsledky ruského útoku na Mykolajiv (12. 6. 2026)


USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E či stáhnout tankovací letouny. Napsal o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele list The New York Times, který deklaroval, že rovněž viděl část dokumentu, ve kterém Washington o svých plánech informoval evropské spojence. Změny se dotknou i nasazení námořních sil, včetně misí letadlové lodě či ponorky schopné odpalovat rakety. O některých z plánovaných kroků informoval už dříve list Die Welt.

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USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT
F-16, ilustrační foto


Viry jako zbraň proti nemocem rajčat. Čeští vědci chtějí nasadit bakteriofágy

Vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd testují ochranu rajčat prostřednictvím takzvaných bakteriofágů, tedy virů, které jsou schopny ničit bakterie. Jejich cílem je najít šetrnější způsob ochrany před bakteriální tečkovitostí – chorobou, která výrazně ohrožuje výnosnost plodů. Podařilo se jim vyvinout funkční prototyp, který se nyní testuje v kontrolovaném prostředí.

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Viry jako zbraň proti nemocem rajčat. Čeští vědci chtějí nasadit bakteriofágy
Ilustrační foto

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