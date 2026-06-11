SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 11. června


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 11. června 2026.

Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů, sněmovna jedná i o stavebním zákonu

Poslanci na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovali o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci avizovali, že budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení. Odpoledne se poslanci počtvrté vrátili k druhému čtení stavební novely, která má podle tvůrců urychlit stavební řízení.

Otázka Babišova střetu zájmů
Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi
Poslanecká sněmovna
Stavební zákon
Sněmovna jedná o novele stavebního zákona
Poslanecká sněmovna


Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.

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Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2
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Schodek rozpočtu příští rok může překročit 350 miliard, uvedla rozpočtová rada

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

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Schodek rozpočtu příští rok může překročit 350 miliard, uvedla rozpočtová rada
Ministerstvo financí


USA znovu zaútočily na Írán, Trump slíbil další tvrdé údery

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou v noci na pátek velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Charg a zmocní se íránské ropné infrastruktury. USA v noci na čtvrtek dokončily další údery proti Íránu, jehož síly pohrozily odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Agentura Reuters napsala, že spolu USA a Írán navzdory úderům jednají, a to i o íránských zmrazených aktivech.

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USA znovu zaútočily na Írán, Trump slíbil další tvrdé údery
Snímek zveřejněný bahrajnským ministerstvem vnitra, který podle něj zachycuje následky íránských dronových útoků v zemi (11. června 2026)


Britský ministr obrany John Healey po sporu s premiérem rezignoval

Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Healey oznámil rezignaci na síti X.

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Britský ministr obrany John Healey po sporu s premiérem rezignoval
Britský ministr obrany John Healey


Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

Soud v Bavorsku rozhodl, že Google je přímo zodpovědný za obsah a pravdivost souhrnů ve výsledcích vyhledávání, které společnost sestavuje pomocí umělé inteligence (AI) a předkládá uživatelům. Současně přikázal nejpoužívanějšímu vyhledávači světa, aby skrze tato AI shrnutí přestal poškozovat pověst dvou společností. Byly to právě ony, kdo se na soud obrátil.

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