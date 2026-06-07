SOUHRN: Zásadní události neděle 7. června


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 7. června 2026.

Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux

Česko podle ministerstva financí vyhrálo arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Firma žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a svou dceřinou firmou Rencar.

Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux
Logo společnosti JCDecaux


Arméni volili, strany se obviňují ze zásahů do hlasování

V Arménii se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů v parlamentních volbách. Tamní policie přijala několik stovek oznámení o možných volebních narušeních, šířily se falešné zprávy o bombách ve volebních místnostech. Několik lidí skončilo ve vazbě. Mezi nimi třeba místopředseda rusko-arménské obchodní rady, který sliboval, že k volbám zadarmo přepraví Armény žijící v Rusku. Vláda a opozice se navzájem obviňují, že zasahují do demokratického hlasování.

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V Arménii začalo sčítání hlasů
Arméni volí nový parlament


Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

Soukromá Expediční základní ScioŠkola a síť škol Erazim podaly správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června, sdělil mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.

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Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky
Ilustrační foto


Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko úmyslně zaútočilo na sklad vyhořelého jaderného paliva v oblasti černobylské elektrárny. Úder značně poškodil budovu příjmu paliva v zařízení a tlaková vlna zasáhla i okolní budovy, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Úroveň radiace zůstává stabilní, tvrdí Kyjev. Moskva zatím incident nekomentovala.

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Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu
Černobylská jaderná elektrárna – sarkofág


Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

Nigerijská armáda oznámila, že zachránila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram na severovýchodě země. Informovala o tom agentura AP. Mezi osvobozenými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle armády v dlouhém zajetí zahynuly.

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Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram
V Nigérii jsou časté únosy školáků (ilustrační foto)


Archeologové našli na Bahamách vraky „pirátů z Karibiku“

Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach zvaný Černovous a Calico Jack Rackham. Výzkumníci identifikovali šest vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a tři vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství.

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Bahamy (ilustrační foto)

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