SOUHRN: Zásadní události neděle 7. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 7. června 2026.
Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux
Česko podle ministerstva financí vyhrálo arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Firma žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a svou dceřinou firmou Rencar.
Arméni volili, strany se obviňují ze zásahů do hlasování
V Arménii se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů v parlamentních volbách. Tamní policie přijala několik stovek oznámení o možných volebních narušeních, šířily se falešné zprávy o bombách ve volebních místnostech. Několik lidí skončilo ve vazbě. Mezi nimi třeba místopředseda rusko-arménské obchodní rady, který sliboval, že k volbám zadarmo přepraví Armény žijící v Rusku. Vláda a opozice se navzájem obviňují, že zasahují do demokratického hlasování.
Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky
Soukromá Expediční základní ScioŠkola a síť škol Erazim podaly správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června, sdělil mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.
Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko úmyslně zaútočilo na sklad vyhořelého jaderného paliva v oblasti černobylské elektrárny. Úder značně poškodil budovu příjmu paliva v zařízení a tlaková vlna zasáhla i okolní budovy, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Úroveň radiace zůstává stabilní, tvrdí Kyjev. Moskva zatím incident nekomentovala.
Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram
Nigerijská armáda oznámila, že zachránila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram na severovýchodě země. Informovala o tom agentura AP. Mezi osvobozenými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle armády v dlouhém zajetí zahynuly.
Archeologové našli na Bahamách vraky „pirátů z Karibiku“
Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach zvaný Černovous a Calico Jack Rackham. Výzkumníci identifikovali šest vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a tři vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství.