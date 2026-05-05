Spolek Milion chvilek zorganizoval shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Dav by měl podle spolku začít pochod ze Staroměstského náměstí před budovu Českého rozhlasu. Cílem by podle webu Milionu chvilek mělo být vznešení požadavku na „stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu“. Shromáždění spolek připravuje také na neděli 17. května ve dvanácti krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před úřad vlády.
Výběr redakce
Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec
před 2 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků
Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace, ta na pyly patří mezi nejčastější.
Milion chvilek zorganizoval pochod na podporu ČT a rozhlasu
Spolek Milion chvilek zorganizoval shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Dav by měl podle spolku začít pochod ze Staroměstského náměstí před budovu Českého rozhlasu. Cílem by podle webu Milionu chvilek mělo být vznešení požadavku na „stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu“. Shromáždění spolek připravuje také na neděli 17. května ve dvanácti krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před úřad vlády.
Les budoucnosti bude vypadat jinak, než jsme zvyklí, říká výzkumník Krejza
České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed
Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed, pro Česko není podle Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne, naopak by mělo usilovat o místo u jednacího stolu. Prezident to řekl na zahájení konference Evropa jako úkol na Pražském hradě. Vystoupil i jeho finský protějšek Alexander Stubb. Při svém zahajovacím projevu se vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny.
Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec
Agentura pro sociální začleňování dokázala získat pro obce s vyloučenými lokalitami čtyři miliardy korun. Její fungování ovšem ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ukončilo. Postavili se za ni i regionální politici, kteří s ní spolupracovali. V posledních měsících vláda Andreje Babiše (ANO) ve jménu úspor ve státní správě provedla už dvě kola propouštění. Jedná se především o MMR a ministerstvo práce a sociálních věcí. Reportéři ČT mluvili s desítkami lidí z obou resortů.
Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání
Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.
ŽivěOkamura navrhl usnesení vyzývající k upuštění od sjezdu sudetských Němců v Brně
Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost. Server Odkryto.cz píše, že rozhodčí Jan Petřík, který v kauze figuruje, se přiznal ke korupci a usiluje o dohodu o vině a trestu.
Načítání...