Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) nepovažuje místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček za natolik aktuálně závažné téma, aby tím poslanci trávili čas ve sněmovně. Nechci radit opozici, ale jestli chtějí bojovat s koalicí, tak to není téma, na kterém můžou něco vyhrát, prohlásil v Interview ČT24 s tím, že nikdy nebude v tomto případě úplně objektivní. Zároveň se domnívá, že premiér udělal pro eliminaci střetu zájmů více než kdokoliv jiný v Evropě. Vondráček hovořil také o možném odblokování sněmovny. „Snažíme se najít z toho cestu ven, máme připravenou sérii možností, nebylo by taktické, abych to prozrazoval,“ řekl. Myslí si, že v červnu musí být buď dosažena dohoda s opozicí nebo zásadní změny v jednacím řadu sněmovny. Vondráček také doufá, že se vrcholní představitelé domluví na delegaci, která pojede na summit NATO v Ankaře. Kompetenční žalobu, o které mluvil prezident Petr Pavel, by považoval za ostudu. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí." Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi
„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní." Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí
Rejstřík vyloučených hazardních hráčů se rozšiřuje, někteří se zapisují dobrovolně
Už přes sedmdesát tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadů. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. „Je to neocenitelný nástroj. Má překvapivý psychologický dopad,“ říká vedoucí Gambling ambulance SANANIM Marcel Ambrož. Pro klienty je to podle něj úleva.
Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku
Poslanci po úvodní debatě podpořili růst rodičovského příspěvku, někteří z řad opozice kritizovali chybějící valorizační mechanismus. Jednomyslně a zrychleně také po úvodním kole schválili senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Horní komora má nyní potvrdit souhlas. Prvním čtením prošla i koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval.
U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo, dva lidé zemřeli
U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě, informovala policie na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich.
Semtex v igelitce i zbraně z druhé světové. Za měsíc končí zbraňová amnestie
Zbraňová amnestie, během které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo, potrvá poslední měsíc. Od ledna Češi policii předali 3736 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021, při které jich lidé odevzdali 3820, sdělila ČT mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do konce června je možné je dobrovolně předat na kterékoli služebně.
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi
Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou
Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy
Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
