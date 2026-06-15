Americký strategický bombardér B-52 se po startu zřítil v Kalifornii


15. 6. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se v pondělí krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Na síti X o tom informovaly ozbrojené síly USA. Záchranáři nyní pátrají po posádce. Příčina nehody, která se stala v 11:20 místního času (20:20 SELČ), není známa.

Agentura AP uvedla, že posádku tvoří obvykle pět lidí. Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazují doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdá, že stroj byl zcela zničen.

Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14 tisíc kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století.

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