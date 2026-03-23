Desítky vojáků zemřely při havárii armádního letounu na jihu Kolumbie

Při havárii armádního transportního letounu C-130 Hercules v pondělí na jihu Kolumbie zahynulo přibližně 80 vojáků, uvedla podle agentury AFP kolumbijská armáda. Na palubě bylo 110 lidí. Agentura Reuters napsala s odkazem na své zdroje z kolumbijské armády, že se z trosek letounu podařilo evakuovat 57 živých lidí.
Kolumbijský ministr obrany Pedro Sánchez uvedl, že k nehodě došlo při vzletu letounu z letiště Puerto Leguizamo, které leží hluboko v kolumbijské Amazonii na hranicích s Peru.
„Doufám, že při této strašlivé nehodě, která se nikdy neměla stát, nedošlo k žádným úmrtím,“ uvedl kolumbijský prezident Gustavo Petro v příspěvku na X v době, kdy ještě nebyly informace o obětech. Následně kritizoval byrokratické překážky, které zdržují jeho plány na modernizaci armády. „Žádné další zpoždění nedopustím. V sázce jsou životy našich mladých lidí,“ dodal.
Letouny Hercules C-130 byly poprvé uvedeny do provozu v padesátých letech. Kolumbie pořídila tyto stroje na konci šedesátých let. V poslední době modernizovala některé starší kusy techniky novějšími modely zaslanými z USA na základě zákona, který umožňuje převod použitého nebo přebytečného vojenského vybavení.