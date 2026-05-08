Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Soud v poměru hlasů 4:3 rozhodl, že demokraty vedený státní zákonodárný sbor při zařazení návrhu na volební lístek porušil procesní požadavky. Voliči dodatek o změně volebních obvodů před letošními volbami 21. dubna těsnou většinou schválili, ale po rozhodnutí soudu jsou výsledky tohoto hlasování irelevantní.
Soudce D. Arthur Kelsey, který sepsal většinové stanovisko soudu, uvedl, že zákonodárný sbor předložil navrhovanou změnu virginské ústavy voličům „bezprecedentním způsobem“. „Toto pochybení nenapravitelně podkopává integritu výsledného referenda a činí jej neplatným,“ napsal.
Přetahovanou o křesla odstartoval Texas
Demokraté doufali, že změnou volebních obvodů ve Virginii získají až čtyři další křesla ve Sněmovně reprezentantů USA ve snaze vyvážit přerozdělení volebních obvodů, které republikáni prosadili jinde. Soudní rozhodnutí společně s nedávným rozhodnutím amerického nejvyššího soudu oslabit zákon o volebních právech podle AP výrazně posílilo výhodu republikánů z překreslování hranic volebních obvodů.
Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně republikánský prezident Donald Trump loni vyzval státy pod vedením své strany, aby mapy volebních obvodů upravily už v polovině tohoto období, upozornila dříve agentura AFP. Jako první se touto cestou vydal Texas, kde mají po úpravách získat navíc křesla republikáni. Kalifornie na to reagovala hlasováním, v němž voliči schválili změnu obvodů s cílem poskytnout další křesla demokratům.
Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém, stejně jako svoji prohru s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020. Soudy, úředníci ani jeho vlastní administrativa dosud nenašly žádné důkazy o údajných podvodech, o kterých Trump dlouhodobě mluví.