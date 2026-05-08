Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Jak rozdělení volebních okrsků může ovlivnit volby
Zdroj: Encyclopædia Britannica/mek

Soud v poměru hlasů 4:3 rozhodl, že demokraty vedený státní zákonodárný sbor při zařazení návrhu na volební lístek porušil procesní požadavky. Voliči dodatek o změně volebních obvodů před letošními volbami 21. dubna těsnou většinou schválili, ale po rozhodnutí soudu jsou výsledky tohoto hlasování irelevantní.

Soudce D. Arthur Kelsey, který sepsal většinové stanovisko soudu, uvedl, že zákonodárný sbor předložil navrhovanou změnu virginské ústavy voličům „bezprecedentním způsobem“. „Toto pochybení nenapravitelně podkopává integritu výsledného referenda a činí jej neplatným,“ napsal.

Přetahovanou o křesla odstartoval Texas

Demokraté doufali, že změnou volebních obvodů ve Virginii získají až čtyři další křesla ve Sněmovně reprezentantů USA ve snaze vyvážit přerozdělení volebních obvodů, které republikáni prosadili jinde. Soudní rozhodnutí společně s nedávným rozhodnutím amerického nejvyššího soudu oslabit zákon o volebních právech podle AP výrazně posílilo výhodu republikánů z překreslování hranic volebních obvodů.

V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu
Volební místnost USA

Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně republikánský prezident Donald Trump loni vyzval státy pod vedením své strany, aby mapy volebních obvodů upravily už v polovině tohoto období, upozornila dříve agentura AFP. Jako první se touto cestou vydal Texas, kde mají po úpravách získat navíc křesla republikáni. Kalifornie na to reagovala hlasováním, v němž voliči schválili změnu obvodů s cílem poskytnout další křesla demokratům.

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém, stejně jako svoji prohru s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020. Soudy, úředníci ani jeho vlastní administrativa dosud nenašly žádné důkazy o údajných podvodech, o kterých Trump dlouhodobě mluví.

Výběr redakce

Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

10:01Aktualizovánopřed 16 mminutami
Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

05:28Aktualizovánopřed 36 mminutami
Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku

Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku

11:32Aktualizovánopřed 45 mminutami
Kvůli dronu odklonilo pražské letiště letadlo, jeden člověk byl zadržen

Kvůli dronu odklonilo pražské letiště letadlo, jeden člověk byl zadržen

16:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj obvinil Rusko z porušování vlastního příměří. Kyjev odpoví dle vývoje

Zelenskyj obvinil Rusko z porušování vlastního příměří. Kyjev odpoví dle vývoje

09:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Policie zachránila rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Pachatelé zmizeli

Policie zachránila rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Pachatelé zmizeli

11:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
před 40 mminutami

Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Necelé dva roky po drtivém vítězství na celostátní úrovni ztrácí i v tradičních baštách v bývalých průmyslových oblastech ve střední a severní Anglii a ve Walesu, napsala agentura Reuters. Dle BBC je ve Walesu čeká historická porážka. Volby média označovala za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně prohlásil, že neodchází. Úspěch eviduje Reform UK.
11:32Aktualizovánopřed 45 mminutami

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Zelenskyj obvinil Rusko z porušování vlastního příměří. Kyjev odpoví dle vývoje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z porušování vlastního příměří. Moskva podle něj v noci útočila na ukrajinské pozice na frontě a vyslala nad Ukrajinu drony. Ukrajinské síly mezitím zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obviňují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Rusko ohlásilo stovky sestřelených ukrajinských dronů a tvrdí, že Kyjev útočil na vojenské i civilní cíle.
09:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policie zachránila rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Pachatelé zmizeli

Policie vnikla do přepadené banky v německém Sinzigu, kde našla v uzamčené místnosti dvě nezraněná rukojmí. Pachatelé jsou na útěku, napsal německý bulvární list Bild. Jedním z rukojmí byl podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.
11:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
před 4 hhodinami

Hasiči bojují u elektrárny v Černobylu s lesním požárem

V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny bojují podle ukrajinských úřadů hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. V pátek se rozšířil na odhadovanou plochu přes tisíc hektarů, práci hasičů ztěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity.
12:10Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou. Píše o tom agentura Reuters.
před 11 hhodinami
Načítání...