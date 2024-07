Trump sám legitimizuje násilí, míní historik Snyder

Bývalý prezident USA Donald Trump by měl po sobotním pokusu o atentát vůči němu říct, že veřejnost by neměla mít automatické zbraně a zabíjet oponenty, Trump ve společnosti svým chováním legitimizuje násilí, míní americký historik Timothy Snyder. Expert, který zavítal do Prahy na konferenci Hranice (ne)svobody, v pořadu Události, komentáře také odsoudil Trumpovo chování při pokusu o jeho život, které zvěčnily masově šířené fotografie. Podle Snydera Trump v tu chvíli ohrožoval i životy jiných lidí.

Podle Snydera je v případě sobotních událostí v Pensylvánii problémem americká zbraňová a politická kultura. „Dvacetiletý mladý člověk snadno získá zbraň, která je vlastně vojenská. Tohle je ve Spojených státech velice hloupá politika, stojí to desítky tisíc životů ročně,“ prohlásil historik. Tato politika by se podle něj měla změnit. Trump sám by podle něj měl říct, že veřejnost by neměla mít automatické zbraně a zabíjet oponenty.

„Pokud jde o politickou kulturu, je to příklad někoho radikalizovaného v krajní pravici, i když přesně neznáme jeho názory,“ je přesvědčený Snyder. „Je to ukázka té krajní pravice, kterou Donald Trump legitimizuje, tak jako legitimizuje násilí. Může se to ale vymknout z ruky. On legitimizuje násilí svými slovy i činy a pak samozřejmě nemůžete odhadnout, co se stane,“ vysvětlil historik.

Trump během útoku, který ho zranil na hlavě, na předvolebním mítinku plném jeho podporovatelů zvedal do vzduchu pěst a vykřikoval směrem k davu. „Když takhle máváte pěstí, zatímco tam možná někde ještě je střelec, (...) tak to sděluje následující věc: Takhle přivodím smrt dalších lidí,“ prohlásil Snyder. „Pokud je tam aktivní střelec, musíte si lehnout. On ohrožoval životy svých osobních ochránců, tajné služby a všech ostatních. Bylo to šílené a nebezpečné,“ myslí si historik.