Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
Agentura DPA napsala, že berlínský zemský kriminální úřad kvůli rozšířené násilné kriminalitě v hlavním městě včetně četných případů použití střelných zbraní zřídil zvláštní jednotku Ferrum (Železo). Speciální vyšetřovací tým Telum (Kopí) ustavilo i státní zastupitelství.
Policejní odbory GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu, sdělily, že aktuální zátah se intenzivně připravoval několik měsíců. Poznamenaly, že policie chce skoncovat s vlnou případů přestřelek na ulicích a „rozbít zločinecké sítě“.
Odbory dodaly, že kvůli tomuto úkolu potřebuje policejní sbor více možností, jak efektivně odposlouchávat telefony podezřelých, ukládat data a vyhodnocovat je s pomocí moderních programů.