Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v německém Sinzigu

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmí je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.
V pátek ráno zastavil před bankou obrněný nákladní vůz. Jeden ze zaměstnanců vystoupil, aby se dostal dovnitř. Podle německého listu Bild ale řidiče zastavil neznámý muž a vyhrožoval mu. Útočník i zaměstnanec se údajně nyní nacházejí uvnitř trezoru.
„V současnosti se domníváme, že uvnitř banky je několik pachatelů a rukojmí,“ uvedla podle agentury Reuters policie v prohlášení. Na místo byly povolány speciální jednotky. Nad městem krouží vrtulníky. Mluvčí policie odmítl poskytnout informace o počtu lidí uvnitř banky a o dalším postupu policie.
Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie o něm dostala hlášení v devět hodin ráno a zahájila rozsáhlý zásah a bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie nehrozí nebezpečí. Obrněný vůz zůstává podle Bildu stále zaparkovaný před vchodem do banky.
Sinzig leží přibližně 26 kilometrů od Bonnu.