Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
V pondělí večer úřady hovořily o dvou mrtvých, třech těžce zraněných a nejméně dalších dvou desítkách zraněných. Nyní policie v tiskové zprávě uvedla, že přesný počet zraněných dál zjišťuje. „Bylo to včera velmi těžké. Mnoho lidí místo bez pomoci opustilo a vydalo se k lékaři,“ řekl v úterý agentuře DPA mluvčí lipského státního zastupitelství Ricardo Schulz.
Třiatřicetiletý Němec, který se podle úřadů v minulosti potýkal s psychickými problémy, vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz, projel ulicí Grimmaische Strasse na hlavní lipské náměstí Markt a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí. Policie jej zhruba po pěti stech metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil.
Podle policejního prezidenta Reného Demmlera je muž, který se narodil v Německu a žije v lipském regionu, nyní ve vazbě. Ještě v úterý by měl být předveden před vazebního soudce, který by na něj měl vydat zatykač. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřovaní pro podezření ze dvou vražd a nejméně dvou pokusů o ni.
Motiv je nejasný
„Motiv je předmětem dalšího vyšetřování. Podle dosavadních poznatků nepředpokládáme, že by byl politický nebo náboženský,“ uvedla policie v tiskové zprávě. Saský ministr vnitra Armin Schuster v pondělí čin označil slovem „Amokfahrt“, který se v němčině užívá pro útok vozidlem, který byl úmyslný, spáchal jej ale psychicky nevyrovnaný či nemocný člověk bez zjevného racionálního motivu.
Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. V prosinci 2024 najel saúdskoarabský lékař do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku, zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Loni v únoru najel odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu v Mnichově vozem do průvodu odborářů a zranil téměř čtyřicet lidí. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly.
Loni v březnu pak do lidí v centru Mannheimu najel úmyslně osobním autem Němec, čin si vyžádal dva mrtvé a jedenáct zraněných. Nákladní automobil použil k teroristickému útoku na vánoční trh už v roce 2016 v Berlíně také muž z Tuniska, který zabil dvanáct lidí včetně jedné Češky.