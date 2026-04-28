Trump přivítal Karla III. v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump přivítal britského krále Karla III. v Bílém domě na začátku druhého dne návštěvy ve Spojených státech amerických. Britský monarcha bude během úterý mít projev před Kongresem, ve kterém chce zdůraznit význam jednoty s USA a nutnost bránit demokratické hodnoty, a to v době hlubokých rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.

Karel III. a královna Camilla jsou na čtyřdenní státní návštěvě USA, jejímž cílem je podtrhnout vazby, které se mezi Británií a její bývalou kolonií utvořily za 250 let od získání nezávislosti a které jsou často označovány jako „speciální vztah“.

Král se chce vyhýbat politickým sporům mezi Trumpem a britským premiérem Keirem Starmerem, ale má zdůraznit společné hodnoty obou zemí, jako je povinnost prosazovat mír, soucit a demokracii a ochranu náboženských svobod či životního prostředí. Poslední bod má pro krále zvláštní význam, protože se environmentálním tématům věnoval dlouhodobě i před nástupem na trůn.

Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Propojenost mezi severem a jihem Evropy je podle českého prezidenta Petra Pavla zásadní nejen pro konkurenceschopnost, ale také pro odolnost a bezpečnost. Řekl to v projevu na summitu iniciativy Trojmoří, která sdružuje třináct evropských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Evropa, která bude lépe propojená v oblasti dopravy, energetiky i digitalizace, bude podle Pavla schopna lépe reagovat na současné globální výzvy.
Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz. Ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.
Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Jeruzalém tvrdí, že Kyjev nepředložil důkazy a že dosud nepožádal o právní pomoc. Podle Ukrajiny Izrael její žádosti ignoruje.
Od hútíů po Indonésii. Precedent z Hormuzu ohrožuje svobodu plavby

Írán snahou trvale zpoplatnit plavbu Hormuzským průlivem může nastavit nebezpečný precedent, který by měl nedozírné následky na světový obchod. O blokádě a určité formě mýtného údajně uvažují jemenští hútíové v souvislosti s klíčovou úžinou Báb al-Mandab. Vlnu kritiky pak spustil indonéský ministr, jenž spekuloval o možném zpoplatnění strategického Malackého průplavu. Svobodu mírové plavby zajišťuje Úmluva OSN o mořském právu, USA ani Írán ji však neratifikovaly. Podle expertů vše závisí hlavně na respektu mezi národy.
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Spojené arabské emiráty opustí OPEC

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
„Dnes se rozhodne.“ Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu

Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
