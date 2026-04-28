Trump přivítal Karla III. v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump přivítal britského krále Karla III. v Bílém domě na začátku druhého dne návštěvy ve Spojených státech amerických. Britský monarcha bude během úterý mít projev před Kongresem, ve kterém chce zdůraznit význam jednoty s USA a nutnost bránit demokratické hodnoty, a to v době hlubokých rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Karel III. a královna Camilla jsou na čtyřdenní státní návštěvě USA, jejímž cílem je podtrhnout vazby, které se mezi Británií a její bývalou kolonií utvořily za 250 let od získání nezávislosti a které jsou často označovány jako „speciální vztah“.
Král se chce vyhýbat politickým sporům mezi Trumpem a britským premiérem Keirem Starmerem, ale má zdůraznit společné hodnoty obou zemí, jako je povinnost prosazovat mír, soucit a demokracii a ochranu náboženských svobod či životního prostředí. Poslední bod má pro krále zvláštní význam, protože se environmentálním tématům věnoval dlouhodobě i před nástupem na trůn.