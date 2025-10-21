Začalo bourání části Bílého domu. Vznikne tam taneční sál


Zdroj: Reuters, BBC

Demoliční čety v pondělí zbouraly část proslulého Východního křídla Bílého domu, aby mohly zahájit stavbu tanečního sálu prezidenta Donalda Trumpa. Ten o projektu dříve prohlásil, že nebude zasahovat do stávající památky.

Stavební stroje začaly rozebírat fasádu budovy, která je součástí komplexu Bílého domu a v níž se nacházely kanceláře první dámy, divadlo a vstup, kde se vítají významní zahraniční hosté.

V červenci přitom Trump ještě tvrdil: „Nebude to mít žádný vliv na stávající budovu. Nebude. Bude to poblíž, ale nebude se toho dotýkat – a bude to plně respektovat stávající budovu, které jsem největším fanouškem.“

Projekt tanečního sálu by měl stát více než 250 milionů dolarů, které podle Trumpova červencového prohlášení uhradí on sám a dárci.

Projekt nového tanečního sálu v Bílém domě
Zdroj: Bílý dům

Kritika

Současné Východní křídlo bylo postaveno v roce 1902 a současnou podobu získalo o 40 let později za vlády Franklina D. Roosevelta uprostřed druhé světové války nad bunkrem postaveným pro prezidenta pro případ nouze.

Budovu má na starosti Správa národních parků (NPS), byť prezident vždy měl pravomoci provádět úpravy. Bývalý historik NPS Robert K Sutton řekl BBC, že plány na úpravy vždy prochází důkladnou kontrolou, což se tentokrát nestalo.

Trumpova administrativa na kritiku reagovala tvrzením, že přestavby jsou běžné. Uvedla, co s budovou dělali různí prezidenti, přičemž z poválečných zmínila kompletní přestavbu interiérů v roce 1948 během prezidentství Harryho Trumana, přestavbu bazénu na tiskové středisko a stavbu bowlingové dráhy v suterénu za Richarda Nixona a přestavbu tenisového kurtu na basketbalové hřiště za Baracka Obamy.

Zlaté ozdoby

Trump, který před zahájením své politické kariéry působil jako developer, provedl už řadu změn v Bílém domě. Vybral zlaté ozdoby pro Oválnou pracovnu a předělal Růžovou zahradu ve stylu svých golfových klubů.

Zajímá se také o hlavní město Washington a jeho okolí a navrhl památník ve stylu Vítězného oblouku, který by oslavil 250. výročí Spojených států v roce 2026.

Donald Trump ukazuje, jaký vítězný oblouk by si představoval pro Washington
Zdroj: Reuters/Jonathan Ernst

