Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Britský král Karel III. přijel na státní návštěvu Spojených států, aby oslavil 250. výročí americké nezávislosti a potvrdil blízký vztah mezi oběma zeměmi. Britská vláda si podle Buckinghamského paláce od vysoce sledované cesty slibuje zlepšení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten v březnu oznámil, že se na krále a královnu velmi těší. Návštěva krále potrvá do 30. dubna.
V rámci dlouho plánované cesty přijeli Karel III. a jeho choť Camilla do USA u příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států na britské nadvládě. Královský pár následně zavítá na Bermudy.
„Program Jejich Veličenstev oslaví historické vazby a moderní bilaterální vztah mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy,“ uvedl Buckinghamský palác. Dodal, že cesta se koná na doporučení britské vlády.
Jde o první státní návštěvu britského panovníka v USA od roku 2007, kdy matka Karla III., královna Alžběta II., vykonala čtvrtou takovou cestu do Spojených států během svého panování.
Sedmasedmdesátiletý Karel III. hostil Trumpa při bezprecedentní druhé prezidentově státní návštěvě Británie loni v září, zahrnovala projížďku kočárem a státní banket na hradě Windsor. Trump tam vyzdvihl zvláštní vztah mezi oběma národy a pouto, které tehdy označil za „nenahraditelné a nerozbitné“.