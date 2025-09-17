Americký prezident Donald Trump zahájí ve středu oficiální část programu své druhé státní návštěvy Spojeného království, kam v úterý přiletěl s první dámou Melanií. Dopoledne se šéf Bílého domu setká s královskou rodinou včetně krále Karla III., následovat budou projížďka kočárem a společný oběd či vojenské uvítání. Zúčastní se také státní večeře na hradě Windsor, protože v Buckinghamském paláci probíhá rekonstrukce. V Londýně i ve Windsoru se očekávají protesty.
Trump se v Británii setká s králem a premiérem, čelil už prvním protestům
Trump s první dámou budou ve Windsoru slavnostně přivítáni ceremoniální salvou, která bude odpálena současně z východního trávníku hradu Windsor a londýnského Toweru.
Poté se s králem Karlem III., královnou Camillou, princem Williamem a princeznou Catherine svezou kočárem po windsorském panství. Jejich cesta bude lemována příslušníky ozbrojených sil a doprovázet je budou tři vojenské kapely, námořní pěchoty, armády a letectva.
Po příjezdu je přivítá čestná stráž. Následovat bude oběd ve státní jídelně, po kterém vezmou členové královské rodiny manžele Trumpovy na prohlídku královské sbírky. Prezident a první dáma poté navštíví kapli sv. Jiří, kde položí věnec na hrob královny Alžběty II. Čeká je také prohlídka kaple a vystoupení sboru.
Odpoledne bude následovat vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojí premiér Keir Starmer s manželkou. Pokud bude dobrá viditelnost, uskuteční se také slavnostní přelet britských a amerických stíhacích letounů.
Večer se na hradě Windsor bude konat tradiční slavnostní banket, na němž promluví král i Trump. Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení se termín upravil a program zkrátil. Trump Británii opustí ve čtvrtek po setkání se Starmerem ve venkovském sídle britských premiérů.
Už v úterý večer na královský hrad Windsor promítali tamní aktivisté fotky Trump s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Tamní policie incident potvrdila a uvedla, že zadržela čtyři osoby, které jsou ve vazbě. „Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně,“ ujistila šéfka místní policie Felicity Parker.
Ekonomická dohoda
Británie a Spojené státy před začátkem návštěvy šéfa Bílého dohodly sjednaly technologickou dohodu. Má posílit vazby v oblasti umělé inteligence, kvantových výpočtů a civilní jaderné energie. Přední americké firmy v čele s Microsoftem se zavázaly investovat do Spojeného království 31 miliard liber (zhruba 868 miliard korun).
Podle Londýna dohoda zahrnuje společné úsilí o vývoj modelů umělé inteligence pro zdravotnictví, rozšíření kvantových počítačových možností a zefektivnění civilních jaderných projektů. Britští představitelé si od ní také slibují podpoření hospodářského růstu, vědeckého výzkumu a energetické bezpečnosti v obou zemích.
Britský premiér Keir Starmer zaznačil, že dohoda má potenciál utvářet budoucnost milionů lidí na obou stranách Atlantiku a zajistit růst a bezpečnost. USA jsou největším obchodním partnerem Británie, její přední technologické společnosti již investovaly miliardy dolarů do svých britských operací.