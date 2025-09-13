V Londýně se desetitisíce lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Informovala o tom agentura Reuters. Protestující vyjadřují také svou nespokojenost se současnou labouristickou vládou a premiérem Keirem Starmerem. V reakci na akci svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
Na protiimigrační demonstraci v Londýně přišly desetitisíce lidí
Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, na síti X uvedl, že začala revoluce, a sdílel video, ve kterém tvrdí, že jím svolaný protest je největší v historii Británie. Podle serveru The Guardian se očekává, že protesty přilákají nižší desetitisíce lidí, upozorňuje ale, že je složité určit přesný počet účastníků.
Server BBC uvedl, že protestující chtějí projít centrem Londýna na třídu Whitehall. Tam k nim na pódiu promluví vedle Robinsona také bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nebo moderátorka Kate Hopkinsová. Účastníci chtějí také uctít památku amerického aktivisty Charlieho Kirka, který zemřel po středečním atentátu na univerzitě v Utahu.
Protestující nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako „zastavte lodě“ a „pošlete je domů“, které odkazují na rostoucí počet migrantů přeplouvajících Lamanšský průliv.
Tommy Robinson podle zpravodajky ČT Kataríny Sedláčkové už roky organizuje lidi, kteří se například obávají nárůstu islámu ve Velké Británii. Doplnila, že právě proto policie oslovila muslimskou komunitu, aby se její členové v sobotu nebáli vycházet do centra Londýna.
Protidemonstrace
Podle serveru televize Sky News proti Robinsonovu shromáždění protestují zástupci protirasistických organizací s akcí March against Fascism (Pochod proti fašismu). S hesly jako „rozmanitá Británie“ nebo „zastavte krajní pravici“ jich na protestní pochod vyrazilo přibližně pět tisíc včetně několika britských poslankyň. Podle Sedláčkové policie mezi oběma pochody vybudovala jakousi bariéru, aby se nestřetly.
Londýnská policie v reakci na protesty uvedla, že do ulic nasadí více než 1600 strážníků. „Budeme k nim přistupovat stejně jako k jakýmkoliv jiným protestům. Zajistíme, aby lidé mohli uplatňovat svá zákonná práva, ale budeme rázně zasahovat v případě incidentů nebo přestupků,“ sdělila velitelka policejní operace Clair Haynesová Reuters.