Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
„Mám všechen čas světa, ale Írán ne – čas běží!“ uvedl Trump. Ve svém příspěvku opět kritizoval média jako deník The New York Times či zpravodajskou stanici CNN za to, že si podle něj myslí, že touží po ukončení války. Trump v této souvislosti poznamenal, že je zřejmě pod nejmenším tlakem, jakému kdy osoba v jeho pozici čelila.
Trump tvrdil, že pod tlakem je naopak Teherán. „Čas není na jejich straně!“, napsal. „Íránské námořnictvo leží na dně moře, jejich letectvo je zničené, jejich protiletecké zbraně a radarové vybavení je pryč, jejich vůdci už nejsou s námi, blokáda je dokonalá a pevná a může se to jen zhoršit,“ dodal.
Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.
Boje dočasně přerušilo příměří, ale dosavadní mírové rozhovory, které hostil Pákistán, nebyly dosud úspěšné. Trump proto nařídil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Nyní se čeká na nové kolo jednání.