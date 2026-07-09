Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle Ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k Nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení.

„Podání žádosti o předčasný starobní důchod a jeho přiznání zaměstnanci, který se žalobou domáhá určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neznamená automaticky jeho neochotu, nepřipravenost a neschopnost pro zaměstnavatele nadále pracovat. Výklad, který nebere v úvahu konkrétní okolnosti případu, porušuje právo na soudní ochranu ve spojení s právem na rovné zacházení,“ konstatoval Ústavní soud na svém webu.

Celý spor začal v srpnu 2014, kdy stěžovatel uzavřel s městem dohodu o rozvázání pracovního poměru, kterou však vzápětí napadl u soudu. Justice nakonec pravomocně určila, že tato dohoda byla neplatná.

Paralelně se muž domáhal náhrady mzdy za období od srpna 2014 do ledna 2018. Okresní soud mu sice přiznal náhradu ve výši zhruba 229 tisíc korun, avšak pouze do září 2015. K tomuto datu totiž muž začal pobírat předčasný starobní důchod.

O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni
Ilustrační foto

Náhrada platu za zbývající období

Za zbývající období obecné soudy a následně i Nejvyšší soud muži náhradu platu ve výši přes 724 tisíc odmítly přiznat. Argumentovaly tím, že jelikož zákon o důchodovém pojištění na rozdíl od řádného důchodu neumožňuje souběh předčasné penze a výdělečné činnosti, vyjádřil muž svým odchodem do předčasného důchodu vůli již pro zaměstnavatele nepracovat.

S tímto Ústavní soud nesouhlasil. Podle něj nelze odchod do předčasného důchodu posuzovat jako právní skutečnost, se kterou se automaticky pojí zánik práva na náhradu mzdy, aniž by se zkoumala skutečná motivace zaměstnance, který se ocitl bez prostředků kvůli nezákonnému postupu zaměstnavatele.

Případ se tak nyní vrací před Nejvyšší soud, kde se stěžovateli dle ÚS znovu otevírá možnost přezkumu rozhodnutí nižších soudů, proti nimž je prozatím stížnost nepřípustná.

V předčasném důchodu bylo loni dosud nejvíc lidí. Přibývá jich dlouhodobě
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Požár v továrním areálu ve Zlíně ve čtvrtek uhašený nebude. Část objektu se zřítila

Požár v továrním areálu ve Zlíně ve čtvrtek uhašený nebude. Část objektu se zřítila

09:32Aktualizovánopřed 16 mminutami
Resort kultury splnil podle Klempíře polovinu úkolů

Resort kultury splnil podle Klempíře polovinu úkolů

08:07Aktualizovánopřed 21 mminutami
Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

14:50Aktualizovánopřed 23 mminutami
Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

před 41 mminutami
Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

před 1 hhodinou
It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

11:25Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Resort kultury splnil podle Klempíře polovinu úkolů

Kvůli hodnocení šesti měsíců vlády přijeli jako první za premiérem Andrejem Babišem ministři financí Alena Schillerová a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (všichni ANO). Po nich dorazili i další členové kabinetu včetně ministrů zdravotnictví, obrany či životního prostředí. Odpoledne na tiskové konferenci Babiš za největší úspěchy kabinetu označil nízkou inflaci či snížení cen energií. Opozice hodnotí kabinet jako vládu arogance, nekompetentnosti a chaosu.
08:07Aktualizovánopřed 21 mminutami

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle Ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k Nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení.
před 41 mminutami

VideoSečteno: Zlínský kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 9. července se věnoval Zlínskému kraji.
před 3 hhodinami

VideoV Česku se bude rozšiřovat sucho. Meteorologové varují před požáry

Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem pětadvaceti stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, pravděpodobnost přeháněk bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec, bude se tak proto dál prohlubovat sucho. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požárů v Jihomoravském kraji, v příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech, na mnoha místech je situace mimořádně podnormální. Ve spojitosti se suchem meteorologové také upozorňují na vysoké koncentrace pylů a alergenů.
13:06Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT

Iniciativa zaměstnanců České televize Veřejnoprávně odmítla možné omezení vysílání regionálních studií. Podle ní jsou nezbytnou součástí veřejné služby. Vedení televize by se podle iniciativy mělo primárně soustředit na zachování nezávislosti vysílání, a nikoliv jen na finanční záležitosti. Iniciativa to ve čtvrtek uvedla v prohlášení pro ČTK. V něm se ohradila proti středečním výrokům generálního ředitele Hynka Chudárka, podle něhož je jednou ze zvažovaných variant úspor právě redukce vysílání regionálních studií.
12:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Ukrajina má dva měsíce na zvýšení tlaku, pak může Putin mobilizovat, míní Pavel

Spojenci mají poslední dva měsíce, aby zvýšili tlak na Rusko a přiměli jej k zahájení mírových jednání s Ukrajinou, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru s listem The Telegraph. Varoval, že ruský vládce Vladimir Putin by po parlamentních volbách plánovaných na 20. září mohl vyhlásit všeobecnou mobilizaci.
před 7 hhodinami

Zůna o rozhodnutí převést peníze na zbraně pro Ukrajinu nevěděl

O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něj jen symbolická částka, objem peněz ale neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.
před 7 hhodinami

Teploty se o víkendu mají přiblížit třicítce, přeháňky se čekají jen výjimečně

Nadcházející víkend má být v Česku slunečný, odpolední teploty na většině území mohou vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia, od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země se očekávají nižší teploty do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví zřejmě jen sporadicky. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

před 1 hhodinou
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

včera v 17:00
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

včera v 15:09
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026