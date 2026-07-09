Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle Ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k Nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení.
„Podání žádosti o předčasný starobní důchod a jeho přiznání zaměstnanci, který se žalobou domáhá určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neznamená automaticky jeho neochotu, nepřipravenost a neschopnost pro zaměstnavatele nadále pracovat. Výklad, který nebere v úvahu konkrétní okolnosti případu, porušuje právo na soudní ochranu ve spojení s právem na rovné zacházení,“ konstatoval Ústavní soud na svém webu.
Celý spor začal v srpnu 2014, kdy stěžovatel uzavřel s městem dohodu o rozvázání pracovního poměru, kterou však vzápětí napadl u soudu. Justice nakonec pravomocně určila, že tato dohoda byla neplatná.
Paralelně se muž domáhal náhrady mzdy za období od srpna 2014 do ledna 2018. Okresní soud mu sice přiznal náhradu ve výši zhruba 229 tisíc korun, avšak pouze do září 2015. K tomuto datu totiž muž začal pobírat předčasný starobní důchod.
Náhrada platu za zbývající období
Za zbývající období obecné soudy a následně i Nejvyšší soud muži náhradu platu ve výši přes 724 tisíc odmítly přiznat. Argumentovaly tím, že jelikož zákon o důchodovém pojištění na rozdíl od řádného důchodu neumožňuje souběh předčasné penze a výdělečné činnosti, vyjádřil muž svým odchodem do předčasného důchodu vůli již pro zaměstnavatele nepracovat.
S tímto Ústavní soud nesouhlasil. Podle něj nelze odchod do předčasného důchodu posuzovat jako právní skutečnost, se kterou se automaticky pojí zánik práva na náhradu mzdy, aniž by se zkoumala skutečná motivace zaměstnance, který se ocitl bez prostředků kvůli nezákonnému postupu zaměstnavatele.
Případ se tak nyní vrací před Nejvyšší soud, kde se stěžovateli dle ÚS znovu otevírá možnost přezkumu rozhodnutí nižších soudů, proti nimž je prozatím stížnost nepřípustná.