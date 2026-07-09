EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Echo24, Novinky.cz

Europarlament podpořil pozměněnou verzi výjimky známé jako „chat control 1.0“ umožňující firmám skenovat soukromou komunikaci na internetu kvůli ochraně dětí před zneužitím. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci však počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Výjimka přestala platit začátkem dubna poté, co se Evropský parlament a Rada EU nedokázaly shodnout na jejím prodloužení. Rada následně přijala vlastní postoj a vrátila návrh do europarlamentu ke druhému čtení.

Podobný postup je v legislativním procesu EU poměrně neobvyklý a využívá se zejména u politicky citlivých předpisů. Jelikož se jedná o druhé čtení, byla pro zamítnutí stanoviska Rady EU zapotřebí absolutní většina, tedy 361 poslanců. Pro zamítnutí stanoviska se však vyslovilo pouze 314 poslanců z 607 přítomných. Dalších 276 bylo proti zamítnutí a sedmnáct se zdrželo hlasování.

Později se v EP nepodařilo získat ani podporu pro zamítnutí stanoviska parlamentu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pro zamítnutí bylo 276 poslanců, proti 286. Třicet se zdrželo hlasování.

Stanovisko parlamentu včetně pozměňovacích návrhů bude nyní předloženo Radě EU, která má tři měsíce na schválení nebo zamítnutí návrhů. „Pokud Rada nepřijme všechny pozměňovací návrhy, přistoupí parlament a rada k dohodovacímu postupu s cílem dosáhnout shody ohledně tohoto právního předpisu,“ stojí v tiskové zprávě EP.

Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“
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