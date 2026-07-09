Neštovice do Austrálie dovezli Britové. Bleskově zdecimovaly místní


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Science, Vesmír.cz

Skupina epidemiologů a historiků popsala cestu, kudy na nejmenší kontinent pronikly neštovice, které tam způsobily jednu z největších a nejrychlejších depopulací v dějinách.

V Evropě mrzlo, až praštělo, na opačné straně světa ale v lednu 1788 sálalo spalující vedro. Muži, kteří opouštěli v sydneyském přístavu jedenáct britských lodí, se ochlazovali v mořské vodě, ale kapitán Arthur Philip stál na pevnině. Do země zarazil vlajku zvanou Union Jack a oficiálně tak založil britskou kolonii Austrálie.

Jeho posádka vezla nejen zásoby a trestance, kteří se měli stát základem tohoto nového světa, ale také virus pravých neštovic. Stačil rok a nemoc, kterou Britové přinesli, způsobila mezi původními obyvateli epidemii, jež skončila jednou z největších depopulací v dějinách.

Historici dlouho marně zkoumali, jak se virus do Austrálie dostal. Teď poprvé zjistili, že to nemohlo být jinak než právě na borovicových (z Pobaltí dovážených) palubách První flotily. Vědci současně popsali, že mrtvých Australanů bylo mnohem víc, než se doposud předpokládalo.

Epidemiologická záhada

Až doposud se vědci možnosti, že neštovice připluly spolu s Brity, spíše bránili – nikoliv z ideologických důvodů, ale protože jim přišla nepravděpodobná. Britům totiž trvalo několik měsíců, než se ze své vlasti do nové kolonie dostali – a to muselo fungovat lépe než ta nejlepší karanténa. Plavba této flotily je navíc dobře popsaná, protože kapitáni jednotlivých lodí si museli vést palubní deníky. A v nich se neobjevují žádné záznamy o nakažených.

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Proto se v posledních letech objevila alternativní vysvětlení. Třeba že neštovice mohly proniknout na nejmenší světadíl ze severu, kvůli kontaktu s Indonésií, kde virus už v populaci koloval několik století.

To teď epidemiologové vyvrátili. Pomocí moderních modelů prokázali, že tato „severní cesta“ nemohla sloužit jako zdroj nákazy pro celý kontinent. Neexistuje způsob, jak by se neštovice epidemicky rozšířily od severu až k oblasti u Sydney. Jediným možným zdrojem tedy musela být britská flotila. Ale jak?

Epidemie v lahvi

Autoři nové studie se domnívají, že na to přišli. Za epidemii podle nich mohlo očkování. Lodní lékaři britského loďstva transportovali na plavbách drobné lahvičky s odpudivým obsahem – byly v nich strupy po neštovicích, které se v té době používaly pro očkování. Jejich obsah se zřejmě nějak dostal mezi domorodce, kteří neměli – na rozdíl od námořníků a trestanců – žádné protilátky.

Podle autorů výzkumu by dokonce bylo možné, že došlo k úmyslnému vypuštění viru, pro to ale nemají žádné důkazy.

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Z dokumentu Ještě jedno jaro

V každém případě byla následná epidemie strašlivá. Etnologové odhadují, že Austrálie byla v době evropské kolonizace velmi řídce osídlená. Žilo tam odhadem 2,3 milionu původních obyvatel – lidí, kterým se dnes říká Aboridžínci.

Podle odhadů mohlo zemřít během pouhých několika let až osmdesát procent lidí, pro které byla Austrálie domovem po dobu možná až šedesát tisíc let. Samotný kapitán a výše zmíněný zakladatel kolonie Arthur Philip odhadoval, že jen kolem Sydney zemřela nejméně polovina domorodců, s nimiž se setkal.

Odkaz na studii
Xixao

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