Efektivnější je jaderné sdílení v rámci NATO, Francie Ameriku v odstrašení nenahradí, říká expert

„Nemyslím si, že by to reálně hrozilo ani v krátkodobém, ani ve střednědobém horizontu,“ uvedl k možnosti stažení amerických jaderných sil z Evropy politolog a expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza. Zároveň upozornil na nutnost jasně rozlišovat mezi tlakem Washingtonu na Evropu, aby v souvislosti s ruskou agresí převzala větší odpovědnost za svou bezpečnost a „přestala být černým pasažérem“, a mezi otázkou amerických závazků v rámci NATO.

Politolog Ludvík ve vysílání ČT24 vznesl otázku, před čím by měl francouzský jaderný arzenál vlastně odstrašovat. I s relativně malým počtem hlavic je Paříž schopná odradit „někoho rozumného“ od napadení svého území či nejbližších spojenců. Vyvstává však otázka, kterou analytici mezinárodních vztahů řešili už v období studené války – zda by potenciální agresor uvěřil, že je Paříž ochotná riskovat vlastní existenci „například kvůli existenci Rigy“.

Bříza upozornil, že v rámci programu jaderného sdílení NATO jsou americké jaderné zbraně umístěny v Německu, Belgii, Nizozemsku, Itálii a Turecku. Sdílení v rámci Aliance spočívá v tom, že k jejich použití je nutný souhlas jak ze strany USA, tak ze strany hostitelské země, která disponuje nosiči těchto hlavic. Pokud by se však francouzský jaderný deštník rozšířil, rozhodování by bylo výhradně v rukou Elysejského paláce. „Sdílení v rámci NATO je nejefektivnější,“ míní Bříza a dodává, že francouzský návrh je spíše „politickým gestem“.

Pro zvýšení efektivity francouzského jaderného odstrašení by sice mohla být navázána spolupráce s druhou evropskou jadernou mocností, Velkou Británií, která disponuje arzenálem 225 jaderných zbraní, z nichž je aktuálně nasazeno 120. Problematické však je, že pouze Francie je schopna umístit své hlavice na území jiného státu, jelikož vedle ponorek spoléhá také na letky Rafale, zatímco Londýn disponuje výhradně ponorkami.

Francouzské vzdušné jaderné síly navíc spadají do kategorie taktického jaderného arzenálu s dosahem několika set kilometrů, a nemohly by tak sloužit k odstrašení agresora v takové míře jako sdílený arzenál v rámci NATO.

V případě, že by se tak naplnil „nejčernější scénář“ a Amerika by své jaderné zbraně stáhla, byla by Evropa se svými jadernými silami vůči Rusku v oslabení „drtivých deset ku jedné“, upozornil Bříza. Rusko má totiž rozmístěno nejméně 1600 hlavic a dalších téměř 2800 má k dispozici ve skladech. Naproti tomu Francie disponuje celkem 290 jadernými hlavicemi. „Rusko by této taktické převahy rétoricky využívalo,“ dodal Bříza.