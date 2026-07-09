Babišova vláda vyhodnocuje plnění programového prohlášení za první pololetí


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli hodnocení šesti měsíců vlády přijeli jako první za premiérem Andrejem Babišem (ANO) ministři financí Alena Schillerová (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Havlíček před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého resortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Schillerová s novináři nemluvila, Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci.

„Máme splněno přibližně 35 procent věcí z celého programového prohlášení. To, co každý pochopitelně ocení, je snížení cen energií, ve smyslu snížení plateb za obnovitelné zdroje energie. Zareagovali jsme zavčasu na ceny pohonných hmot,“ prohlásil Havlíček. Podle něj také vláda bojuje na evropské úrovni proti emisním povolenkám ETS 1 a ETS 2.

Havlíček za další úspěch označil znovuzavedení mistrovských zkoušek pro řemeslníky nebo rozpracování elektronické evidence tržeb (EET), takzvané EET 2.0. „A začínáme plnit i agendu zeštíhlování státu. Spojili jsme agentury CzechInvest a CzechTrade, což bude hotovo v srpnu,“ doplnil.

Před 08:00 dorazil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), ani on však s novináři nemluvil.

Hosté Událostí, komentářů diskutovali o půl roce Babišovy vlády
Události, komentáře: Půl roku vlády Andreje Babiše (ANO)

Vláda ANO, SPD a Motoristů

Třetí Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel loni v polovině prosince. Programové prohlášení schválila koalice ANO, SPD a Motoristů 5. ledna, priority společného vládnutí však měly strany sepsané už koncem loňského října, necelý měsíc od sněmovních voleb.

Mezi hlavní strategické priority řadí programové prohlášení levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému a posílení obranyschopnosti státu a bezpečnosti občanů.

Programové prohlášení vlády Andreje Babiše
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