Prezident Pavel požádal Klempíře o debatu o změnách financování ČT a ČRo

Prezident Petr Pavel na úterním setkání s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Hrad o tom informoval na sociální síti X. Ministr Klempíř se ke schůzce nevyjádřil, při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři.
Prezident se zajímal o harmonogram projednávání zákona v Poslanecké sněmovně a případné dopady na rozpočet ministerstva. Vyzval k odborné debatě, protože výše navržených rozpočtů bude mít podle něj „přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby“ občanům České republiky. Ministr kultury je dle Hradu přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona ve sněmovně.
Kabinet v polovině června schválil návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Vládní návrh přiznává oběma médiím zhruba o patnáct procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun. Podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze 4250.
Kritika od obou médií i opozice
Pavel minulý týden uvedl, že tempo navrhovaných změn ponechává jen málo prostoru pro důkladnou odbornou debatu a zhodnocení důsledků. Podle Klempíře média oproti současnosti neutrpí finanční újmu. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády.
Návrh kritizují opozice i obě média. Podle nich jde o ohrožení nezávislosti ČT a ČRo, což zástupci vlády odmítají.
Dalším tématem úterní schůzky Pavla s Klempířem byl Státní fond audiovize, jeho fungování a budoucnost. V případě zákona o audiovizi Klempíř již dříve na facebooku označil za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit to, komu poskytne fond audiovize dotace.
Za to ho kritizoval jeho předchůdce Martin Baxa (ODS), podle kterého se Klempíř chystá prolomit nezávislost Státního fondu audiovize.
Plány podpory ministerstva v živé kultuře
Klempíř rovněž hlavě státu popsal plány podpory ministerstva v živé kultuře. Zástupci státu, kulturních institucí živého i neživého umění a kulturních odborů letos na jaře poukázali na problémy financování kultury, kdy státní rozpočet na odvětví vyčlenil asi 17,6 miliardy korun. Je to o zhruba 1,17 miliardy méně oproti návrhu minulého kabinetu.
Prezident se na Hradě setkává jak s ministry, tak zástupci opozičních stran. Ze členů kabinetu přijal v poslední době například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Z opozice se na Hradě setkal s předsedou ODS Martinem Kupkou nebo šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem.
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