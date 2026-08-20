Úzkosti dětí i rozpady rodin. Dotazů na speciální lince přibylo o čtvrtinu

Úzkosti, rozpad rodiny, výchova, šikana nebo také nový školní rok mohou rodiče zasáhnout a neví si s tím rady. Rodičovská linka za 25 let odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější. A počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na Rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu.
„Linka byla původně zřízena jako Linka bezpečí spíše pro ohrožené, týrané a zneužívané děti. Ze začátku k nám volali lidé s těmito problémy, ale zároveň se k tomu přidávaly výchovné problémy u dětí, potom školní obtíže, témata rozvodové problematiky. A to, co se opravdu velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, začaly u nich už především v době předcovidové,“ popsala začátky linky její vedoucí Kateřina Schmidová.
A také podotýká, že i rodiče mají „multiproblémy“. „Řeší témata finanční, psychických obtíží, generační. Zkrátka je toho na ně moc. Zátěž je obrovská a potřebují někde úlevu, k čemuž slouží právě třeba Rodičovská linka, která je nějakým způsobem nasměruje,“ vysvětlila Schmidová. Doplnila, že nejsou terapeutická linka, ale krizová linka. „Pomáháme jim, jako by jel rodič autem a my mu otřeme zrcátko, aby mohl jet dál, aby viděl cestu, co může s tím problémem dělat,“ nastínila expertka. Podle zástupců Rodičovské linky jsou každopádně konzultace čím dál náročnější.
Schmidová připustila, že někdy se problém vyřeší v rámci jednoho telefonátu, a tak rodič nemusí půl roku čekat na konzultaci u psychologa či psychiatra. „Zároveň hodně pracujeme s krizí. To znamená s emocemi rodičů ve vypjatých krizových situacích. A co se týče nedostatečné odborné péče, tak se s tím setkáváme, volají nám rodiče, kteří jsou buď naštvaní, rozčarovaní,“ doplnila vedoucí linky. Vysvětlila, že se její tým snaží s rodiči po telefonu situaci stabilizovat a vytvořit třeba krizový plán, aby mohli během pár dní s dítětem fungovat.
Za nárůstem problémů je podle Schmidové jednak to, že přibývá dětí, které mají psychické obtíže, a také to, že se lidé čím dál častěji nebojí vyhledat péči odborníků. „Na lince se setkáváme skutečně s velkým zoufalstvím. Hovory jsou velmi náročné, a to jak na Rodičovské lince, tak na Lince bezpečí, kde řešíme sebevražedné chování, deprese, úzkosti u dětí, aktuálně děti po sebevražedném pokusu. Rodiče se ptají, jak s tím můžou zacházet, nebo že si všimli, že dítě má sebevražedné tendence,“ vyjmenovala expertka.
Návrat do lavic přináší další stres
Počet telefonátů na Rodičovskou linku roste i před začátkem školního roku a v prvních týdnech výuky. „Některé problémy přecházejí z minulého školního roku do nového. Ať už je to třeba téma šikany. Určitě je to o nastavení režimu s dítětem, odmítání dětí chodit do školy, sžití se s kolektivem, ale také spory o děti, kam půjdou do školy. To znamená, že se v průběhu dvou měsíců rodiče rozvádí a jeden z nich třeba nesouhlasí s tím, jakou školu druhý rodič vybral,“ nastínila Schmidová.
Co se týká způsobu řešení rodičovských problémů, stoupá podle vedoucí linky a konzultantů jejího týmu ochota rodičů zamýšlet se nad vlastním výchovným přístupem. Stále více si uvědomují, že aby mohli být svým dětem skutečnou oporou, je potřeba pracovat také sami na sobě. Pozitivní je podle Schmidové také soustavně stoupající počet otců, kteří konzultace využívají. Například před deseti lety se na Rodičovskou linku obrátilo 94 otců, loni jich bylo 514.
„Myslím si, že si ze svých rodin neseme určitá zranění, která nevědomě přenášíme na děti, a je potřeba se podívat hlavně do sebe. Některým rodičům se to daří a jsou v tom otevření. A to je hrozně fajn, ať už jsou to tatínkové, anebo maminky,“ konstatovala vedoucí linky.
Rodičovská linka je anonymní. Je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí, ať už jde například o trenéry, nebo pedagogy. Mohou ji kontaktovat telefonicky, e-mailem či prostřednictví chatu. Na linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst o zhruba 24 procent. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy.