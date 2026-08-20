Po bouřkách přijde slunečný víkend

Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě i více. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek by teploty měly být letní s maximy mezi 27 až 32 stupni Celsia. O něco chladněji bude na severu. Zpočátku bude většinou skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer se postupně od západu zatáhne. Hlavně v jihovýchodní části republiky se vyskytnou četnější srážky a bouřky.
S občasnými srážkami a silnými bouřkami počítají meteorologové i v pátek. „Tam, kde se silné až velmi silné bouřky vyskytnou, mohou nárazy větru dosáhnout kolem 90 kilometrů za hodinu, kroupy budou mít velikost kolem tří centimetrů a přívalové srážky budou dosahovat úhrny kolem 30 milimetrů, v opakovaných bouřkách i kolem 50 milimetrů,“ uvedli.
O víkendu se situace uklidní. V sobotu bude jasno až polojasno, srážky se vyskytnou jen výjimečně, a to hlavně na horách. Také neděle bude zpočátku slunečná. Později se od jihozápadu začne zatahovat, přeháňky se ale odpoledne a večer objeví jen ojediněle.
„Začátkem příštího týdne se bude přesouvat z jihozápadní přes střední Evropu k východu tlaková níže, která přinese opět velkou oblačnost a místy i vydatnější srážky,“ dodali meteorologové.