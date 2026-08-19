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Část Česka ve čtvrtek zasáhnou silné bouřky, uvedl ČHMÚ


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Počasí v Česku bude podle meteorologů ovlivňovat zvlněná studená fronta. Bouřky se očekávají nejprve v druhé polovině noci na čtvrtek na severozápadě Čech. Doprovázet je budou nárazy větru kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu.

„Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem třiceti milimetrů, kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem dvaceti metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu),“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.

Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Informace o nich ale teprve upřesní.

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