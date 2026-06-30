Lidé se od července dostanou k více než 1200 nových léků u praktiků

Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 léků u praktických lékařů, jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na úterní tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Česku lékaři každý měsíc podle statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) předepíšou a vydají až osm milionů receptů.
„Česká republika v porovnání s jinými zeměmi vykazovala až přílišnou sešněrovanost v tom, kdo může předepisovat které léky,“ řekl Vojtěch. Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na osm různých oblastí, například pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD, deprese či epilepsii, srdeční selhání, diabetes, poruchy štítné žlázy nebo řídnutí kostí.
Typicky by nově mohli získat recept u praktického lékaře chronicky nemocní, kteří nemají komplikace a jejich nemoc je stabilizovaná. Podle Vojtěcha je péče u praktických lékařů efektivnější i z hlediska nákladů, ambulantním specialistům podle něj zůstane více času pro složitější pacienty.
„Praktičtí lékaři mají ve své péči asi 400 tisíc diabetiků,“ upozornil Vojtěch. Podle náměstka ministra Igora Karena (Motoristé) je to asi třetina. „Ne všichni bydlí ve městech a je pro ně složité dojíždět k ambulantnímu specialistovi,“ dodal.
Dopady do rozpočtu zdravotního pojištění budou podle vrchní ředitelky Sekce zdravotnických technologií ministerstva zdravotnictví Markéty Foldyna Hellové nulové nebo minimální. „Jedná se o pacienty, kteří už v léčbě jsou. Nerozšiřujeme okruh pacientů, kteří na ni mají nárok,“ uvedla. Podle náměstka Karena by naopak za deset let mohla být úspora u tří skupin léků až dvě miliardy korun.
Podle SÚKL je možné u léků omezení znovu zavést, pokud to bude potřeba. „Většina léčiv má stanovena indikační omezení a lékový záznam umožňuje lékařům kontrolovat již předepsanou medikaci, předcházet duplicitám i rizikovým kombinacím léčiv,“ vysvětlil ředitel SÚKL Tomáš Boráň.